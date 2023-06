Papa Franjo uskoro izlazi iz bolnice: Oporavlja se od operacije bruha

Papa Franjo u narednim bi danima trebao biti otpušten iz bolnice, a njegov oporavak od operacije napreduje normalno, bez komplikacija, objavio je Vatikan u srijedu.

Franjo je prošlu srijedu bio podvrgnut trosatnoj operaciji trbušne kile. Papi je ugrađena mrežasta proteza, a liječnici žele biti uvjereni da je to učinjeno uspješno prije no što puste 86-godišnjeg poglavara iz bolnice.

Papa prošlu nedjelju nije održao svoju podnevnu molitvu s balkona bolnice Gemelli kako ne bi bio pod naporom predugog stajanja. Vatikan je otkazao sve njegove javne i privatne nastupe do 18. lipnja.

„Sveti Otac se dobro odmorio tijekom noći. Medicinski tim izvještava da njegov oporavak teče po planu, bez komplikacija, te ga stoga planiraju otpustiti u narednim danima“, priopćio je glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni.

Franjo je radio iz bolnice te je vrijeme provodio u maloj kapelici u apartmanu na desetom katu, rezerviranom za pape.

Papa tradicionalno nema aktivnosti u srpnju, pa će imati cijeli mjesec odmora prije no što će otići u posjet Portugalu od 2. do 6. kolovoza. Papa bi od 31. kolovoza do 4. rujna trebao boraviti i u Mongoliji, dosad najudaljenijoj destinaciji.