Pernar se ponovno javio: 'Sve ide po planu'

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar objavio je jučer da je krenuo prema Zambiji, u kojoj se nalaze četiri hrvatska para koja su htjela posvojiti djecu iz Konga.

Nešto prije 9 sati Pernar se ponovno javio i napisao: "Dragi prijatelji, nemojte se brinuti, sve ide po planu, samo sam trolao medije malo, znam da nemaju nikakvu nadu pa sam im dao lažnu".

Foto:

"Dragi prijatelji operacija Z nažalost ne ide po planu, zaglavio sam u imigracijskoj službi i ne puštaju me u zemlju, žele me deportirati nazad istom rutom kojom sam došao. Povratni let će vjerojatno biti već u popodnevnim satima", napisao je Pernar na Telegramu.

Foto: Screenshot/Telegram Screenshot/Telegram

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kazneno je prijavila Pernara jer je javno poticao na mržnju i otkrivao osobne podatke. Kako je navela - svjesno želi otežati položaj jednoj osobi u afričkoj zemlji koja kažnjava transrodne i homoseksualne osobe.

Pernar je bio i u veleposlanstvu Demokratske republike Kongo, a na svom profilu poziva istomišljenike da prate njegov put u Afriku.