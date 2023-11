HOROR U ZRAKU Pilot iz Francuske krilom aviona odrubio glavu padrobrancu: Za ubojstvo iz nehaja dobio - zabranu letenja

Foto: Profimedia

Stravična nesreća dogodila se u srpnju 2018. godine, i to samo nekoliko trenutaka nakon što je Nicolas Galy (40) skočio padobranom iz zrakoplova. Prema pisanju francuskih medija, nakon skoka padobranca zrakoplov se počeo spuštati prema pisti. No, prije toga s pilotom nije odradio konzultacije o putanji kojom će zrakoplov nastaviti let