Pitbull dječaku (6) rastrgao i sažvakao lice: 'Ugrizao me dok sam se igrao sa sestrom (2)'

Šestogodišnji dječak Dante Skordas pretrpio je stravične ozljede nakon što mu je putbull "rastrgao i sažvakao" lice na susjedovom imanju u Queenslandu u Australiji, piše Daily Mail.

Napadu je svjedočila njegova dvogodišnja sestra s kojom se igrao kada ga je pas napao. Završio u bolnici gdje je zaradio 30 šavova, a otac Andrew kaže da je napad na malenog Dantea ostavio i psihičke posljedice.

"Bilo je jako traumatično, posebno za njega", ispričao je otac koji je također bio prisutan u vrijeme napada. Kaže da se sve odigralo brzo. Svoga sina naziva herojem jer je bio hrabar u toj situaciji, a obitelj vjeruje da se žrtvovao za svoju sestru.

"Okrenuo sam se, a onda me ugrizao dok sam se igrao. Tata je morao odvući psa s mene", ispričao je ozlijeđeni dječak. Pas mu je napravio veliku otvorenu ranu na lijevom obrazu koja je sezala sve do uha. Ima i drugu veliku ranu na desnom obradu koja seže sve do brade, a u napadu su mu oštećeni i zubi.

Prema riječima njegove obitelji, operacija u bolnici Rockhampton nakon napada trajala je tri sata. Pokrenuli su GoFoundMe račun za pokrivanje troškova liječenja. Ističu da je dječak skoro umro zbog gubitka velike količine krvi.

"Cijelo lice mu je bilo rasporeno i sažvakano", prepričao je član obitelji.

Pas koji ga je napao nije u vlasništvu susjeda, no on se za njega brinuo. Lokalne su vlasti odvele pit bulla te su otvorili istragu o incidentu.

