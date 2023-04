Policija postavila barikade, čeka se povijesna optužnica protiv Trumpa

Policijske barijere ispred Trump Towera i zgrade suda na Manhattanu, više policije i novinara nego pro-Trumpovih prosvjednika - New York još uvijek čeka moguću povijesnu kaznenu optužnicu protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država. Sam Trump uvjeravao je javnost da će u utorak biti uhićen u slučaju podmićivanja pornografske glumice Stormy Daniels. Ali dan je završio, a to se nije dogodilo.

Neki američki mediji nagađaju da bi velika porota - panel građana sa širokim istražnim ovlastima - mogla glasati o optužnici u srijedu, ali da bi se možda moglo čekati i do sljedećeg tjedna.

Tužitelj na Manhattanu Alvin Bragg nije javno potvrdio nikakve planove, a velike porote rade u tajnosti kako bi izbjegle krivokletstvo ili petljanje sa svjedocima prije suđenja, čineći gotovo nemogućim praćenje njihovih postupaka.

U zadnjem priopćenju tima za predsjedničku kampanju Donalda Trumpa 2024. u utorak, fotografija prikazuje dvojicu djelatnika njujorške policije (NYPD) kako istovaruju metalnu barijeru iz kamiona, uz poruku: "Barikade se postavljaju oko Kaznenog suda na Manhattanu dok naša nacija čeka objavu o tome hoće li predsjednik Donald J. Trump biti optužen unatoč tome što on nije počinio nijedan prekršaj'.

Četrdeset i peti predsjednik Sjedinjenih Država (2017.-2021.) kaže da će se "5. studenog 2024. vratiti u Bijelu kuću i Ameriku ponovno učiniti velikom”.

U međuvremenu mora odgovarati na sudu za slučaj isplate 130.000 dolara, neposredno prije svoje predsjedničke pobjede u studenom 2016., glumici pornografskih filmova Stormy Daniels s kojom je navodno imao aferu. Trump je u subotu objavio na svojoj mreži Truth Social da će u utorak biti formalno i simbolično optužen i "uhićen".

Za jednog američkog predsjednika, bilo da je na dužnosti ili je napustio Bijelu kuću, to bi bilo bez presedana.

Donalda Trumpa tada bi fotografirali, uzeli bi mu otiske prstiju, a mogli bi ga se čak nakratko staviti i u lisice, prema američkom kaznenom postupku.

Međutim, njujorške pravosudne vlasti žele izbjeći takav spektakl i medijsku i političku zavrzlamu koja bi uslijedila.

Milijarder je osudio "lov na vještice" koji vode demokrati, a njegovi pozivi na "prosvjed" nisu uspjeli.

Samo se oko 40 pristaša okupilo ispred njegove rezidencije Mar-a-Lago na Floridi u utorak, i još nekoliko desetaka u New Yorku u ponedjeljak ispred zgrade suda i Trump Towera na 5. aveniji. Međutim, strahujući od sukoba u gradu s nasilnom poviješću, glasnogovornik njujorške policije upozorio je da će se "prisutnost uniformiranih policajaca povećati u pet četvrti", čak i ako "trenutačno ne postoji vjerodostojna prijetnja u New Yorku".

Budući da nije došlo do bijesa na ulicama, trumpisti su poveli bitku na društvenim mrežama. Kako bi pokušali blokirati sudski postupak protiv svog heroja, skupina "The Donald" na platformi Reddit želi pokrenuti "nacionalni štrajk" ili čak "građanski rat 2.0". Slučaj pornografske glumice Stormy Daniels pravno je složen, a istraga, koja traje godinama, ubrzala se prošli tjedan. Najveći strah vlasti je da se ne ponovi nasilje viđeno na Kapitolu 6. siječnja 2021., kada je Donald Trump, poražen na izborima, pozvao svoje pristaše da ospore rezultate. On još uvijek tvrdi, bez argumenata, da mu je aktualni predsjednik Joe Biden ukrao izbornu pobjedu.