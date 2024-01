Obitelj srpskog oporbenog čelnika, Nikole Sandulovića, kojeg je navodno u zatvoru pretukla državna tajna služba, kaže da je ostao djelomično paraliziran nakon napada.

Iz svoje je kuće, tvrdi obitelj, odveden 3. siječnja. Tome je prethodilo to što se ispričao za zločine koje su Srbi počinili na Kosovu nad Albancima, tijekom rata za neovisnost Kosova 1998. i 1999. godine, piše The Guardian.

Političar je bio žestoko kritiziran u državnim medijima nakon što je ponovno objavio prošlogodišnju snimku na kojoj se vidi da je posjetio grob osnivača Oslobodilačke vojske Kosova Adema Jašarija, kojeg je 1998. godine, kao i 57 članova njegove obitelji, ubila srpska policija tijekom rata na Kosovu.

"Ja sam jedini političar iz Srbije koji je došao pokloniti se nevinim albanskim žrtvama, obitelji Jašari, na Prekazima. Ispričao sam se i zamolio za oprost u ime Srba koji to nisu počinili", stoji u Sandulovićevoj objavi 2. siječnja na platformi X.

Sandulović je bio smješten u vojnom objektu u Beogradu, ali je njegova kći Karla pozvala da ga se prebaci u civilnu bolnicu, nakon što joj je dopušten prvi posjet ocu.

"Komunikativan je, ali mu je cijela desna strana paralizirana. U invalidskim je kolicima i u vrlo lošem zdravstvenom stanju", rekla je u izjavi koju je objavio odvjetnik Michael Polak. On je službeno podnio hitnu tužbu UN-ovom Odboru protiv mučenja i rekao da je Sandulovića "uhvatila srpska obavještajna služba, a potom zatvorila i mučila".

Odvjetnik kaže da je političar bio "gadno pretučen" i da ima slomljeno rebro. Ističe, da je "kada su ga vratili kući, padao, gubio svijest i žalio se da ne može pomicati desnu stranu tijela.

Njegova obitelj vjeruje da je otrovan, tvrdi kći Karla. Inače, Sandulović je čelnik Srpske republikanske stranke i redoviti kritičar vladajuće Srpske napredne stranke (SNS). Odvjetnici kažu da ne mogu ništa potvrditi o njegovom zdravstvenom stanju, sve dok ne bude prebačen u civilnu ustanovu s potpunim pristupom liječnicima i odvjetnicima.

U odsutnosti je optužen za navodno poticanje racionalne, rasne i vjerske mržnje, kazneno djelo iz članka 317. Kaznenog zakona. Za to je djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Sanduloviću je sudac odredio pritvor od 30 dana. Polakov odgovor na to je da optužba jasno krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima koja štiti politički govor.

