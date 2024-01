Politička trojka EU u posjeti ohrabrenja u Sarajevu, građani ipak skeptični: 'Samo mešetare po Bosni'

Pred Bosnom i Hercegovinom je novi test. Stigli su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te premijeri Hrvatske i Nizozemske. Krajem prošle godine je BiH dobila uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora s Europskom unijom te rok do ožujka da ispuni određene obveze.

Politička trojka želi ohrabriti vlasti u Sarajevu da iskoriste ovu priliku i pojačaju napore kako bi do ožujka ostvarili potreban napredak u 14 ključnih prioriteta. Iz mišljenja Europske komisije.

Foto:

Kad smo danas pitali stanovnike BiH što očekuju od sastanka, iskreno odgovaraju: "Ma ništa kao i dosad. Malo po malo trideset godina ista priča. Nitko ne prilazi da pomogne, nego samo mešetare po Bosni".

Posjet premijera Plenkovića BiH prati naš reporter Mario Jurić koji se večeras uživo javio iz Sarajeva. Kaže, pitanje je koliko ova posjet može pomoći BiH na europskom putu.

"I to s obzirom na političku situaciju koja trenutačno vlada u Bosni i Hercegovini i nitko to sa sigurnošću ne može reći. Zapravo, sve ovisi o političarima. Ovdje u Bosni i Hercegovini pitao sam maloprije premijera Plenkovića ovdje u Sarajevu, što on očekuje od svog radnog posjeta? Kazao je kako je došao dati snažnu podršku Bosni i Hercegovini.

Potom se sastao s vrhbosanskim nadbiskupom Tomom Vukšićem, gdje je također izrazio želju kako želi pomoći Bosni i Hercegovini da se stvore dobri temelji u iduća dva mjeseca, da se riješe brojna pitanja. U političkoj trojki koja dolazi ovdje u Sarajevo zapravo postoje dvije struje. Ključna je Nizozemska, koja je žestoki kritičar onoga što je Bosna i Hercegovina napravila, odnosno nije napravila do puta ulaska u Europsku uniju.

Svakako premijer Nizozemske i premijer Hrvatske su stigli, Ursula von der Leyen još se očekuje. Ona bi trebala stići večeras . Među brojnim sastancima i susretima koji se ovdje očekuju, jedan je pod velikim upitnikom i to odlazak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u zgradu Predsjedništva BiH. I to zato što ga tamo sasvim izvjesno čeka Željko Komšić oko koje pozicije su se najviše lomila koplja i bilo je najviše galame. Prema službenim informacijama iz Vlade još uvijek nema potvrde da će premijer Plenković otići ujutro u zgradu Predsjedništva BiH, a prema mojim neslužbenim informacijama zapravo se pokušava izbjeći susret s gospodinom Komšićem, ako je on u Sarajevu.

Ta pozicija iz reda hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH zapravo je ona oko koje su se najviše lomila koplja i dizalo galama. Upravo o tome je danas govorio i sam Dragan Čović je na svojoj press konferenciji u Mostaru. On je iznio svoje viđenje kako se može na neki način riješiti taj problem".