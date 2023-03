Poljaci objavili da će u idućih šest mjeseci poslati MIG-ove Ukrajincima

Poljaci su u utorak prijepodne poručili kako bi mogli Ukrajini isporučiti borbene zrakoplove MiG-29 iz vlastite flote u narednih četiri do šest tjedana, javlja Sky News.

Poljska bi tako postala prva ukrajinska saveznica koja bi Kijevu dostavila borbene avione, a ideju je jutros predstavio poljski premijer Mateusz Morawiecki.

Ukrajina već mjesecima traži zrakoplove, uglavnom F-16 Fighting Falcon, tvrdeći da bi ta donacija mogla preokrenuti ravnotežu u ratu s Rusijom.

Varšava ima 28 aviona MiG-29

Do sada su ih zapadni saveznici odbijali dostavljati, a Washington i London su jasno davali do znanja da to trenutno ne dolazi u obzir.

Poljska ima 28 aviona MiG-29 raspoređenih u zračnoj bazi u gradu Malborku. Varšava još nije objavila koliko ratnih zrakoplova ovog tipa planira poslati u Kijev.