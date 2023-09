TRENUCI OČAJA Potres prekinuo vjenčanje u Maroku: Sve se krenulo ljuljati, a pjesma odjednom stala. Ljudi su vrištali od straha

Stravičan potres koji je u petak navečer pogodio Maroko prekinuo je i jedno svadbeno slavlje koje se u tom trenutku odvijalo u Marakešu. Na snimci iz sale čuje se glazba te se vidi pjevač kako zabavlja okupljene. U jednom se trenutku sve oko njih počelo ljuljati. Pjesma je stala, a ljudi su u panici krenuli bježati van. U pozadini se čuju vriskovi gostiju koji pokušavaju što prije izaći na sigurno. Potres je uzeo 2122 života, a crne brojke rastu iz sata u sat. Više od 2000 ljudi je ozlijeđeno, a većina njih je u kritičnom stanju. Najrazorniji je to potres koji je pogodio to područje u zadnjih šest desetljeća. Panika je uhvatila i one koji su se tijekom potresa našli na otvorenom. Ranije je tako isplivala snimka nadzorne kamere koja pokazuje kako muškarac pokušava pobjeći u trenutku kada se iza njega urušila zgrada te je ulicu odjednom obuzeo ogroman oblak prašine.