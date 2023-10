Majka Suzanne, otac John Bennett Perry i očuh Keith Morrison stigli su u dom Matthewa Perryja u Los Angelesu samo nekoliko sati otkako je zvijezda "Prijatelja" pronađena mrtva u svom jacuzziju.

Slike iz zraka pokazuju kako je policija ogradila područje, pokraj bazena i hidromasažne kade u dvorištu podigli su bijeli šator.

Prvi je stigao Perryjev 82-godišnji otac glumac John Bennett Perry, a kako se noć spuštala pridružili su se majka Suzanne te očuh Keith Morrison, donosi Daily Mail. Na licima im se vidio da su potreseni dok su se zaustavljali kraj kuće.

Vozilo mrtvozornika također je bilo ispred kuće.

Tijelo Matthewa pronađeno u jacuzziju kraj kuće, ali navodno nije bilo nikakve droge niti je što ukazivalo na kazneno djelo.

Policija i članovi obitelji viđeni su u kući Matthewa Perryja u Pacific Palisadesu nakon tragične smrti voljene zvijezde 'Prijatelja'.

Njegova majka Suzanne je bila kanadska novinarka i tajnica za tisak kanadskog premijera. Nekoliko godina nakon što se rastala od Matthewovog oca Johna, udala se za Keitha Morrisona, istaknutog televizijskog novinara i dopisnika za Dateline NBC.

Poočim Morrison je u intervjuu 2017. rekao da je mislio da će Matthew izrasti i postati slavan, ali "vjerojatno ne kao glumac." Govorio je za njega da je jako dobar momak, a intervjuu za People 2020. govorio o svom odnosu s posinkom Matthewom rekavši da je bio "izvanredan": "On je intenzivan, talentiran, fokusiran lik. Vrlo je bistar. To je uvijek bio tijekom odrastanja".

On je vodio Matthewa na hokejaške utakmice u Ottawu subotom ujutro. "On je bio taj koji je postigao sve golove. On je bio taj. Isto tako i na teniskom terenu. Bio je iznimno, iznimno dobar na teniskom terenu", govorio je o posinku.

Kad se Matthew oporavljao od teške operacije i mjesecima bio u krevetu, upravo je poočim bio kraj njega.

Glumčev otac John se i sam pojavio u epizodi Prijatelja iz 1998.

Inače, omiljeni glumac iz sitcoma u kojem ga je svijet upoznao kao Chandlera, u svojim nedavno objavljenim memoarima iznio je detalje strašne borbe s ovisnošću o drogama, alkoholu i tabletama. Naveo je da je na dan pio i 55 Vicodina, tableta protiv bolova, da su prednji zubi ispali dok je zagrizao tost zbog propadanja od droga te da je čak glumio da kupuje nekretnine samo kako bi vlasnicima krao Vicodin tijekom svog obilaska.