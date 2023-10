Više od 1,4 milijuna stanovnika Gaze napustilo je svoje domove tražeći privremena skloništa pod najžešćim izraelskim bombardiranjem ikada.

“Volio bih da nam se Bog smiluje i da rat prestane. Mnogo smo patili, ne možemo podnijeti ovo što nam se događa, ne možemo više, ni planine ne bi podnijele ovo kroz što prolazimo. Došli smo do stanja u kojem želimo poginuti pod ruševinama samo da nađemo odmor. Naš život je mučenje, tri sata čekamo u redu za wc, može li ovakvo dijete čekati tri sata na red za wc? Može li dijete dočekati kruh? Od jučer nemam kruha. Pitaju me za kruh, gdje da uzmem kruh? To je katastrofalno",rekao je jedan od raseljenih Palestinaca.

“Moja kuća je imala šest katova; Ostavio sam to i došao ovamo. Moja situacija je kao i kod svih ovdje, ne mogu disati kad odem na WC i vratim se, neopisiva iscrpljenost. Sada nije jako hladno, nema puno kiše, ali kad zagrize zima, gdje ćemo", rekao je drugi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stanovnici Gaze u stanju očaja: 'Naš je život mučenje'