Poznati glumac i komičar optužen za silovanje, seksualne napade i emocionalno zlostavljanje

Komičar i glumac Russell Brand optužen je za silovanje, seksualne napade i emocionalno zlostavljanje tijekom sedmogodišnjeg razdoblja na vrhuncu svoje slave. Optužbe su iznesene u zajedničkoj istrazi Sunday Timesa , Timesa i Dispatchesa Channela 4.

Četiri žene terete ga za seksualno zlostavljanje između 2006. i 2013. godine. Brand je odbacio optužbe i rekao da su njegove veze "uvijek bile uz pristanak". Tijekom godina obuhvaćenih optužbama, Brand je u različitim razdobljima imao razne istaknute poslove, uključujući BBC Radio 2 i Channel 4, te kao glumac u holivudskim filmovima, piše BBC.

Ostale tvrdnje iznesene u sklopu istrage odnose se na Brandovo navodno kontrolirajuće, uvredljivo i predatorsko ponašanje. Istraga je objavljena u Sunday Timesu, dok je dokumentarni film Dispatches, Russell Brand - In Plain Sight, emitiran na Channel 4 u subotu.

U roku od nekoliko sati nakon što su optužbe objavljene, Brand je održao zakazanu komediju u kazalištu Troubadour Wembley Park Theatre s kapacitetom od 2000 gledatelja u sjeverozapadnom Londonu, u sklopu svoje turneje Bipolarisation. Tijekom nastupa, koji je trajao oko sat vremena, Brand je aludirao na optužbe, ali se nije izravno osvrnuo na njih. Rekao je publici da postoje stvari o kojima želi razgovarati, ali ne može.

Nekoliko je žena iznijelo optužbe protiv Branda u sklopu istrage:

Jedna žena tvrdi da ju je Brand silovao uza zid u svojoj kući u Los Angelesu. Isti dan je zbrinuta u kriznom centru za silovanje. Times kaže da je vidio medicinske podatke koji to potvrđuju. Druga žena tvrdi da ju je Brand napao kad je on bio u ranim 30-ima, a ona 16 i još je bila u školi. Tvrdi da ju je nazvao "djetetom" tijekom emocionalno nasilnog i kontrolirajućeg odnosa. Treća žena tvrdi da ju je Brand seksualno napastovao dok je radila s njim u Los Angelesu, te da joj je prijetio da će pokrenuti pravni postupak ako ikome drugome kaže za svoje optužbe. Četvrta žena je navodno bila seksualno napadnuta od strane Branda i da je on fizički i emocionalno zlostavljao nju. Brand je u petak objavio video u kojem je negirao "ozbiljne kaznene optužbe" za koje je rekao da će protiv njega biti podignute.

Glumac i komičar rekao je da je primio pisma od TV kuće i novina koja su sadržavala "litaniju" "agresivnih napada". U videu, objavljenom na YouTubeu i Xu, ranije poznatom kao Twitter, Brand je rekao: "Usred ove litanije zapanjujućih, prilično baroknih napada nalaze se neke vrlo ozbiljne optužbe koje apsolutno pobijam.

“Ove optužbe se odnose na vrijeme kada sam radio u mainstreamu, kada sam cijelo vrijeme bio u novinama, kada sam glumio u filmovima, i kao što sam opširno pisao u svojim knjigama, bio sam vrlo, vrlo promiskuitetan.

"Sada, tijekom tog vremena promiskuiteta, veze koje sam imao bile su apsolutno, uvijek konsenzualne." Brand je rekao kako vjeruje da je predmet "koordiniranog napada" i da će ispitati stvar jer je "vrlo, vrlo ozbiljna". Iako nije spomenula ime komičara, metropolitanska policija rekla je da je "svjesna medijskih izvješća o nizu optužbi za seksualno zlostavljanje", ali nije primila nikakve prijave.

"Ako netko vjeruje da je bio žrtva seksualnog napada, bez obzira koliko se davno dogodilo, ohrabrujemo ga da kontaktira policiju."

Sunday Times je rekao da su se sve žene osjećale spremnima govoriti tek nakon što su im prišli novinari. Novine su rekle da se nekoliko njih osjećalo prisiljenim to učiniti s obzirom na Brandovu novostečenu istaknutost kao online wellness influencera. Većina žena, za koje je Times rekao da se ne poznaju, odlučile su ostati anonimne.

Sunday Times je rekao da je Brandu dao osam dana da odgovori na detaljne optužbe, a kada mu je data daljnja prilika za odgovor, Brand je objavio svoj video odgovor na svom YouTube kanalu.

