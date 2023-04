Prijavila da ju suprug brutalno tuče, a onda otkrila jezivu tajnu: 'Godinama kćerku drži kao ropkinju'

Beograđanka I.L. prijavila je policiji da je muž U.P. brutalno tukao, kao i da već duže vrijeme drži svoju kćerku kao roba. Žena je imala vidljive povrede, a prema prvim informacijama, izjavila da ju je nevjenčani suprug glavom udario u nos i da je tako zadobila prijelom.

Žena je nasilje prijavila posije pet dana - 24.ožujka, piše Blic.

"Ona je ispričala da ju je udario glavom u glavu i da misli da joj je slomio nos. Tada je ispričala i da osmogodišnju kćeru godinama zatvorenu u stanu na Zvjezdari, a dobio ju je s drugom ženom s kojom je bio u braku", kaže izvor Blica.

Nalog za potragom

Policija je odmah po prijavi izašla na teren i našla dijete u teškom stanju.

"Bila je zanemarena, premršava za svoj uzrast", kaže izvor Blica".

Kako se navodi iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva, nakon sto je dežurni zamjenik obavješten o nasilju nad partnericom i djetetom koje se dogodilo na Zvjezdari, naloženo je zadržavanje osumnjičenog U.P., no on je u međuvremnu pobjegao te ga sad policija traži.