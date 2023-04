ODNIO 1500 ŽIVOTA Prije 111 godina potonuo je Titanic: Prvo putovanje bilo je kobno, a njegova olupina trune na dnu oceana

U nedjelju 14. travnja 1912. u 23:40, prije 111 godina, Titanic je bio samo četiri dana na svom prvom putovanju kada je udario u santu leda. Na dnu Atlantskog oceana završio je 15. travnja. Brod izgrađen u Belfastu mnogi su opisivali kao "nepotopljiv", a u to vrijeme bio je najveći brod ikada napravljen. No, njegovo putovanje koje je iz Southamptona više od 2000 ljudi trebalo dovesti u New York - tragično je završilo. Više od 1500 putnika i članova posade izgubilo je živote, njih 700 preživjelo je tragediju. Jedna je to od najvećih pomorskih nesreća u modernoj povijesti. Nekoliko minuta nakon što je brod udario u santu leda, morska voda počele su ulaziti kroz pukotine. Thomas Andrews, koji ga je dizajnirao, pogledao je štetu i obavijestio kapetana da će brod potonuti. Pola sata iza ponoći, spustili su se čamci za spašavanje. Nakon desetak minuta putnici počeli su napuštati brod, a prva mjesta zauzele su žene i djeca. Nešto prije 2:20 trup broda puca na dva dijela, a pramac počinje tonuti. Olupina broda je i dan danas na dnu Atlantskog oceana.