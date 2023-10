Prije 16 godina napustio nas je makedonski slavuj. To je jutro cijela regija zanijemila

Prošlo je 16 godina otkako je poginuo makedonski slavuj Toše Proeski u stravičnoj prometnoj nesreći, a na tužnu obljetnicu i danas ga se mnogi sjećaju uz tople riječi i geste.

Cijela regija zanijemila je na vijest da je kobnog 16. listopada 2007. poginuo u nesreći u Touaregu koji je vozio Georgij Georgijevski (32). Vozio je prebrzo, udario u prikolicu tegljača pri čemu se Touareg svojom desnom stranom zavio u prikolicu kamiona. Na toj strani sjedio je Toše. Svi putnici u automobili spavali su u trenutku sudara.

Vozač kamiona tada je rekao da je brzina automobila bila velika, više od 180 na sat, spekuliralo se da je vozač zaspao za volanom. U automobilu je sjedila i Ljiljana Petrović, Tošina menadžerica, koja je bila lakše ozlijeđena.

Georgij Georgijevski 2009. u Skopju je osuđen na dvije godine zatvora. Tijekom izricanja presude Georgijevski je plakao te je ponovio kako nije spavao u vožnji. Rekao je da je Tošina smrt njegova najveća životna kazna.

Toše je bio omiljeni u čitavoj regiji, a publiku je možda prvi put oduševio kada je imao samo 10 godina i zapjevao "Ave Maria".

Sudjelovao je na festivalu Makfest sa 15 godina, a sa 16 započeo je suradnju s Grigorom Koprevom. Ta suradnja se pokazala dobitnom kombinacijom jer Toše je ubrzo postao jedan od najvećih izvođača regionalne glazbene scene.

U Hrvatsku ga je u zvijezde lansirao hit s Tonyjem Cetinskim 2004. "Lagala nas mala", a zvjezdani put nastavio je izdavanjem albuma na hrvatskom jeziku "Dan za nas".

Surađivao je i s Gocom Tržan, Esmom Redžepovom i Antonijom Šolom, koja je za njega napisala hit "Srce nije kamen". Kao da je njegov uspjeh predvidio sam otac Nikola koji je za Tošu govorio: "Ovo je Božje dijete"."

Otkrio je i detalj da je Toše u početku htio biti liječnik.

U svom posljednjem intervjuu za makedonsku televiziju, Toše je ispričao kako najviše koncerata i nastupa ima u Hrvatskoj, a na svakom koncertu imao je svoj mali ritual u kojem bi javno pozdravio mamu, tatu i prijatelje. "Želio bih se malo trgnuti od svega, ali ne mogu. Mašinerija me je stavila, kako to kažu, u 'bubanj' i gotovo. Nema povratka. Tražim povratak od svakodnevnih intervjua, od šminkanja, od skidanja šminke, pakiranja. Svega mi je 'do ovdje'. Smeta mi sve. Želim, a ne mogu otići na večeru ili trgovinu", otkrio je tada Toše.

Neki su već tada primijetili da Toše izgleda iscrpljeno te govorili kako je pjevač tog dana i naslutio tragediju. Na posljednjem koncertu 2007. godine, na gradskom stadionu u Skoplju, skupilo se nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su svijetlili mobilnim telefonima te stvorili 'zvjezdano nebo' koje je oduševilo Tošu.

"Uključite telefone, ponovno napravite zvjezdano nebo! Ne mogu vam opisati kako to izgleda sa scene, želim sliku ove ljepote. Neka se nikada ne gasi zvjezdano nebo! Ovo je neopisivo", zamolio ih je tada.

Foto: Ivica Galović/Pixsell Ivica Galović/Pixsell

Nakon što je poginuo, u Zagrebu se 17. listopada 2007. održala se komemoracija za poginulog Tošu u Hit Recordsu, na kojoj su prisustvovali brojni hrvatski izvođači - Oliver Dragojević, Gibonni, Nina Badrić, Jacques Houdek i drugi.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Zeljko Lukunic/PIXSELL

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Zeljko Lukunic/PIXSELL

Njegov sprovod brojio je 20.000 ljudi, a među brojnim prijateljima i suradnicima iz Hrvatske bili su i Aki Rahimovski, Tony Cetinski te ispred izdavačke kuće Hit Records, Juraj Hrvačić.

U spomen na Tošu u subotu se održao Memorijalni maraton u Novoj Gradiški, a misa u nedjelju 15. listopad u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Od djetinjstva u Dalmaciji, sjajne svjetske karijere do tragične smrti: Direkt na snimanju filma o Draženu Petroviću