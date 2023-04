Procurili tajni dokumenti s planovima SAD-a i NATO-a oko rata u Ukrajini

Tajni američki dokumenti s planovima NATO-a i SAD-a oko invazije na Ukrajinu procurili su na društvenim mrežama, javlja The New York Times koji je informaciju potvrdio i od strane viših dužnosnika Bidenove administracije.

Navodno su verzije objavljene na društvenim mrežama nešto i modificirane, ali u konačnici, riječ je o planovima od prije nekoliko tjedana, zaključno s 1. ožujkom.

Kako tvrdi američki medij, u istima je navedena brzina kojom Ukrajina troši rakete HIMARS, što je informacija s kojom Pentagon nikada nije izašao u javnost, ali je sada istoj dostupna.

Što se tiče samih planova NATO-a i SAD-a, naveden je podatak o okupljanju 12 ukrajinskih borbenih brigada od kojih devet navodno obučavaju i opskrbljuju SAD i NATO. Šest brigada trebalo je biti spremno do 31. ožujka, stoji u dokumentu s planovima dok bi ostale, kako je planirano, trebale biti spremne do kraja travnja. Zaključili su i da ukrajinska brigada broji od 4000 do 5000 vojnika, a ukupna oprema koja im treba je oko 250 tenkova i više od 350 mehaniziranih vozila.

Stoje tamo tako i podaci o snazi, opremi i obuci ukrajinske vojske od siječnja do travnja ove godine.

S druge strane, moguće je da iza curenja informacija stoji i Rusija, tvrde analitičari s kojima je američki medij razgovarao, a kao primjer ističe podatak koji stoji u dokumentu, a kaže da je u Ukrajini ubijeno između 16.000 i 17.500 ruskih vojnika, dok su Ukrajinci pretrpjeli oko 71.500 vojnih žrtava. Inače, sve procjene s kojima se išlo u javnost do sada govore o tome da su veći ruski gubici od ukrajinskih.

U konačnici, zaključeno je kako je dio dokumenta definitivno autentičan, a mogao bi Rusima dati korisne informacije o, recimo, vremenskom okviru za isporuku oružja, važnim podacima o ukrajinskim snagama koje se pripremaju za ofenzivu, ali i različitu vrstu podataka o ukrajinskim postrojbama.