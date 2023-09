Protiv Huntera Bidena podignuta optužnica: Ovo je prvi sudski progon djeteta aktualnog predsjednika SAD-a

Protiv Huntera Bidena, sina predsjednika Joe Bidena, podignuta je u četvrtak kaznena optužnica nakon što su propali pokušaji da prizna krivnju u zamjenu za uvjetnu kaznu.

To je prvi sudski progon djeteta aktualnog predsjednika SAD-a.

Optužnica je podignuta na okružnom sudu u Delawareu za tri kaznena djela povezana s posjedovanjem oružja u vrijeme dok je bio ovisnik o drogi.

Odbori u Zastupničkom domu, pod kontrolom republikanaca, također mjesecima istražuju njegove poslovne aktivnosti, posebice u Kini i Ukrajini.

Hunter Biden je radio kao lobist, odvjetnik, investicijski bankar i umjetnik. Javno je govorio o svojoj borbi protiv uživanja narkotika, posebno kokaina. Također je priznao i uživanje alkohola. Zbog kokaina je 2014. otpušten iz rezervnog sastava ratne mornarice.

Nikada nije obnašao neki položaj u Bijeloj kući, a nije bio niti dio kampanje svog oca.

Predsjednik Biden tvrdi da sa sinom ne razgovara o stranim poslovanjima te da će ministarstvo pravosuđa imati neovisnost u istrazi bilo kojeg člana njegove obitelji.

Hunter Biden je bio, između ostalog, član uprave ukrajinske energetske kompanije Burisma.

Novoimenovani specijalni tužitelj u slučaju koji se vodi protiv Huntera Bidena je državni tužitelj Delawarea David Weiss.

Hunter Biden je u lipnju bio optužen za dva manja kaznena djela - da nije platio više od 100.000 dolara poreza na više od 1,5 milijuna prihoda 2017. i 2018. godine.

Očekivalo se da se izjasni da je kriv, nakon što je postigao sporazum sa tužiteljima koji su planirali predložiti dvogodišnju uvjetnu kaznu, ali je sutkinja Maryellen Noreika izrazila sumnju u sporazum o priznavanju krivnje i uvjete pod kojima je postignut, kao i u drugi dogovor koji bi mu omogućio da izbjegne kazneno gonjenje u slučaju posjedovanja oružja.

To je značilo da slijedi nastavak istrage i suđenje.

Republikanci u Kongresu spominju mogućnost Bidenovog opoziva zbog poslovnih dogovora njegovog sina, a ministarstvo pravosuđa optužuju da je Hunteru omogućio povoljan sporazum.

Ministar pravosuđa Merrick Garland odbacio je optužbe te naposljetku imenovao specijalnog tužitelja za taj slučaj - Weissa.

Stručnjak za pravosuđe Michael J. O'Neill je, međutimm skeptičan prema Weissovoj nepristranosti.

"To je čovjek koji je bio spreman pružiti lijepu nagodbu predsjednikovu sinu i stoga kako on može biti nepristran i ovo objektivno istraživati kao posebni istražitelj? Moramo imati na umu koja je svrha posebnog istražitelja. To je netko prividno izvan vlade, izvan ministarstva pravosuđa tko ima svjež pogled na činjenice", rekao je O'Neill.

Pogledajte video: Od Washingtona do Bidena, obitelji svih američkih predsjednika bile su robovlasnici, čak i Obamini. Samo su Trumpovi bili vlasnici bordela