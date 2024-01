Tisuće zrakoplovnih putnika diljem Europe probudilo se jutros na krivom odredištu, čak i u krivoj zemlji, nakon što je oluja Isha izazvala kaos s letovima. Na deseci letova otkazani su, preusmjereni ili su morali letjeti zaobilazno diljem zapadne Europe.

Letovi su postali prava Odiseja za putnike iz Irske i Ujedinjenog Kraljevstva te su mnogi avioni preusmjereni na sigurnije aerodrome u kontinentalnom dijelu Europe, donosi CNN.

Posebno je pogođen Ryanair, budući da je njegova baza Dublin, gdje je u nedjelju otkazano nevjerojatnih 166 dolaznih i odlaznih letova, prema Kevinu Cullinaneu, voditelju odjela za komunikacije u Daa, operateru zračne luke Dublin.

Tako je let Ryanaira iz Lanzarotea, na Kanarskim otocima, za Dublin stigao je gotovo do irske prijestolnice, a onda se preusmjerio u Bordeaux u Francuskoj.

Još jedan let Ryanaira, FR555, trebao je letjeti iz Manchestera u Dublin da bi potom sletio u Parizu. Tako se taj polusatni let produljio na dva i pol sata. Drugi let Manchester-Dublin letio je između Ujedinjenog Kraljevstva i Irske više od tri sata, činilo se da kruži, ali je odustao od slijetanja u Dublinu, potom se pokušao spustiti u Belfast, da bi na kraju završio u Liverpoolu - samo 50 km od polazišta.

Treći, FR816, trebao je biti jednosatni let od Shannona do Edinburgha, odletio je sve do Škotske i zatim je preusmjeren u Köln u Njemačkoj. Lufthansin let iz Münchena za Dublin bio je prisiljen sletjeti i vratiti se u München.

Velika Britanija je također bila teško pogođena olujom, avionima su najviše smetali vjetrovi, zbog čega su morali otkazati na desetke letova.

Let easyJeta iz Antalije u Turskoj za Manchester stigao je sve do Ujedinjenog Kraljevstva prije nego što se okrenuo i sigurno sletio u Lyon u Francuskoj.

Na web stranicama na kojima se mogu pratiti letovi bile su iscrtane bizarne rute lutanja aviona kao i njihova kruženja dok su čekali na siguran trenutak kako bi mogli sletjeti, a zatim se preusmjerili u drugu zemlju.

