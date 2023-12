Razoran potres od 7,5 po Richteru pogodio Filipine, šire se jezive snimke: 'O moj Bože!'

Potres magnitude 7,5 prema Richteru pogodio je Mindanao na Filipinima, priopćio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), na dubini od 63 km, a očekuje se da će tsunami uskoro pogoditi Filipine i Japan, prenosi Reuters.

Filipinska seizmološka agencija PHIVOLCS rekla je da bi valovi tsunamija mogli pogoditi Filipine do ponoći po lokalnom vremenu i mogli bi trajati satima. Japanska televizijska kuća NHK rekla je da se očekuje da će valovi tsunamija visoki do jednog metra doći do zapadne obale Japana malo kasnije - do 1:30 ujutro u nedjelju.



Geografski institut SAD-a procijenio je da je potres bio magnitude 7,6 i dubine od 32 km (20 milja) i rekao da se dogodio u 22:37. (1437 GMT). "Snažan i dugo je trajao", "Potres me probudio iz sna i nastavilo se tresti kao da nema kraja. Vidio sam kako mi se strop i zidovi tresu u mraku. Najduži i najjači potres koji sam ikada osjetio", "Osjećao sam vrtoglavicu dok sam stajao", "Ponegdje je nestalo struje", neki su od brojnih komentara na EMSC.

POGLEDAJTE VIDEO U Češkoj zbog snijega izvanredno stanje, letovi iz Münchena otkazani, crveni meteoalarm sutra i u Hrvatskoj