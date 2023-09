Sišu krv, ostavljaju zube na leđima žrtava, a ima ih i kod nas: 'Pogotovo u Istri'

Turisti u poznatom španjolskom ljetovalištu Benidormu, koji zbog velikog broja nebodera ima nadimak New York Mediterana, upozoreni su na napade riba jer je Sredozemno more postalo neobično toplo. Posljednjih dana bilo je nekoliko takvih napada na poznatoj plaži Poniente u Benidormu.

Više od 15 ljudi dnevno traži prvu pomoć na plažama Alicantea nakon što su ih ugrizle ušate (Oblada melanura). Radi se o malim sivim ribama s crnom točkom na repu koje mogu dostići i do 30 cm duljine.

Ono što privlači ušate na turistima su madeži, bradavice ili male rane na koži osobito ako se radi starijim ljudima. Ribe sišu krv, a čak ostavljaju zube na udovima i leđima svojih žrtava.

Stručnjaci kažu da je uzrok ovom problemu toplo vrijeme zbog kojeg je temperatura mora mnogo viša od normalne što je podiglo metabolizam ribe te povećalo njezin apetit. Temperatura mora je između 29 i 30 stupnjeva, kaže klimatološki laboratorij Sveučilišta u Alicanteu.

Glasnogovornik španjolskog Odjela za morske vrste rekao je: "Ovo je riba koja se navikla hraniti. Može postojati velika gustoća naseljenosti i oni ne bježe od ljudi, stoga kljucaju rane."

Kupačima se savjetuje da ne idu u more s nakitom koji sjaji jer to može dovesti do povećane mogućnosti napada ove i sličnih vrsta riba.

"Napad ušata na kupaće u ljetnom periodu nije nešto novo. Takvi napadi prijavljivani su širom Mediterana, a kod nas ih je najviše bilo na području Istre", kaže Pero Ugarković s Instituta za oceanografiju u Splitu.

Već dugo se špekulira što je uzrok ovih napada, pa se tako spominje nedostatak ostalih izvora hrane, brži metabolizam zbog veće temperature, što naravno može biti točno. Također navodi se da napadaju najviše bradavice, madeže i nakit.

Ja bi još uz to naveo mogućnost, po mom mišljenju, da ribe prirodno skidaju parazite s većih životinja. Nisam vidio da je itko snimio to ponašanje kod ušata, ali neke druge ribe to rade, npr. grupa šaraga je snimljena kako skida parazite s bucnja - poručio je Ugarković.

