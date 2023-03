Ruski politolog o Putinu i Zelenskom: 'Jedan je moderan i mlad, a drugi zatvoren i iskompleksiran'

Jedan je bivši KGB-ovac, na vlasti već više od 20 godina, mrzi ga veći dio svijeta, a drugi je bivši glumac koji je postao ratni zapovjednik i zapad ga obožava.

Sukob ruske i ukrajinske vojske istodobno je i sukob dvaju suprostavljenih karaktera na njihovu čelu, Vladimira Putina (70) i Volodimira Zelenskog (45).

"Očito je da se radi o dvojici bitno različitih tipova lidera. Jedan od njih je moderan, mlad, neformalan, fokusiran na razvoj. Drugi je zatvoren, zastarjelih nazora, autoritaran i iskompleksiran tip s ludim idejama", kazao je AFP-u ruski politolog Andrej Kolesnikov iz Carnegie centra.

Obojica su rođena u istoj zemlji: SSSR-u, no razlika od 25 godina u njihovoj životnoj dobi stvara jaz kada je posrijedi različit pristup svijetu. Putinu je to potraga za moći, obojena nostalgičnim revanšizmom, a Zelenskog otvorenost prema zapadu i suvremenost.

Od ulaska ruskih trupa u Ukrajinu 24. veljače 2022., njihove različite osobnosti vidljeve su i u pristupu ratu koji nalikuje na borbu Davida protiv Golijata.

Zelenski, bivši glumac, na funkciju predsjednika države izabran je 2019. Nije imao nikakvoga političkog iskustva osim što je politiku komentirao na društvenim mrežama.

S tom je navikom nastavio i u ratnim vremenima. Svaku večer objavljuje dobro uvježbane govore kojima potiče nadu ukrajinskim sugrađanima i obećava im pobjedu.

Zelenskog je rat izmijenio. Nakon gotovo godinu dana sukoba njegove crte lica su ogrubjele. Dobio je i tamne podočnjake, ali si je istodobno i nacionalnu i međunarodnu auru.

Gotovo uvijek je odjeven u vojničku majicu kaki boje i nikada ne zaboravlja potaknuti moral vojnika na bojišnici, kao što je to učinio u prosincu 2022. u Bahmutu, epicentru borbi na istoku zemlje.

"On je nitko"

Za ukrajinskog politologa Anatolija Oktisjuka, gospodar Kremlja potpuno je pogrešno procijenio svoga ukrajinskog kolegu.

"Putin ga je tretirao kao klauna, komičara, lakrdijaša. Invazija (...) je rezultat činjenice da je podcijenio Zelenskog, kao i posljedica njegove arogancije i nedostatka poštovanja", tvrdi on.

Daleko od ratnog terena, suprotno od svoga ukrajinskog protivnika, Vladimir Putin stekao je imidž samotnjaka, koji neprestano obitava u Kremlju radi beskonačnih televizijskih videokonferencija s ministrima i visokim dužnosnicima, optužujući pritom Ukrajinu za nacizam ili prijeteći zapadnim državama.

Ruski predsjednik izbjegava većinu javnih angažmana.

Nikada dosad nije se ni približio ratnome području niti je prisustvovao sprovodu nekoga ruskog vojnika, što je u suprotnosti s imidžem moćnog muškarca i sportski nastrojenog čovjeka što ga je godinama njegovao, javno demonstrirajući svoje džudo vještine i jahačke sposobnosti dok ponosno pokazuje mišićavi goli torzo.

Međusobno nerazumijevanje Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina postupno se pretvorilo u mržnju.

"Za mene je on - nitko”, rekao je Zelenski krajem siječnja.

Na marginama ekonomskog foruma u Davosu čak je iznio mogućnost da je ruski predsjednik mrtav, implicirajući da je umjesto njega angažiran dvojnik.

"Ne mogu dokučiti je li doista živ, donosi li odluke baš on ili netko drugi", rekao je Zelenski, odjeven u 'hoodicu' na kojoj je pisalo "Ja sam Ukrajinac".

No Putin ne posustaje. Zelenski i njegove suradnike Putin smatra "klikom narkomana i neonacista" koji su orkestrirali "genocid" rusofonog stanovništva u Ukrajini.

"Putin ne misli da je Zelenski tip političara s kojim bi mogao ići u pregovore. Oni su potpuno nekompatibilni", istaknuo je Andrej Kolesnikov.

Susret iz 2019.

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett početkom veljače je rekao da mu je Putin još u prvim danima rata zajamčio da neće ubiti svoga ukrajinskog kolegu.

Prije ruske invazije, dvojica su se predsjednika sastala 2019. radi mirovnog posredovanja za područje istočne Ukrajine. Ondje su se kijevske snage borile protiv proruskih separatista pod kontrolom Moskve.

Na sastanku u Parizu novoizabrani ukrajinski predsjednik djelovao je povučenije u usporedbi sa svojim puno iskusnijim ruskim kolegom, što je u suprotnosti s odlučnošću koju Zelenski pokazuje danas.

Za vrijeme razgovora je Putin, koji je sjedio za pregovaračkim stolom, sugerirao svome ukrajinskom kolegi da se okrene prema kamerama, što je on uz osmijeh spremno i učinio.

Još je jedan javni nastup Zelenskog za rusku televiziju ostao u sjećanju javnosti. Kao glumac gostovao je na Silvestrovo 2012. u zabavnom novogodišnjem programu ruske državne televizije, a njegov je nastup sa širokim osmijehom pratio i ruski novinar Vladimir Solovjev, omiljeni Putinov novinar i huškač.

Odjeven u svečano odijelo s leptir kravatom Zelenski je u zabavnom programu ruske tv pjevao, plesao i zbijao šale, dok ga je uz pljesak i smijeh pratila ruska kulturna i medijska elita.

To su isti oni ljudi koji ga danas vrijeđaju. No to je bilo neko drugo vrijeme.