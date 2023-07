Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH otvorilo je istragu zbog objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv Hrvata odnosno hrvatske djece koja su 1993. godine ubijena u Vitezu u središnjoj Bosni.

Nakon što je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt prošlog tjedna odao počast za osmero hrvatske djece koja su 10. lipnja 1993. ubijena u Vitezu granatom ispaljenom s položaja Armije BiH, osoba koja se na Facebooku predstavlja kao Samir Nukić iz Ključa uputila je uvrede Schmidtu psujući pritom "djecu škutorske nacionalnosti", što je u Hercegovini pogrdni naziv za Hrvate.

Najmlađa žrtva koja je 1993. ubijena u Vitezu bila je 9-godišnja Augustina Grebenar, a od iste granate poginuo je i njen 11-godišnji brat.

Schmidt je pred spomenikom ubijenoj djeci kazao kako se mora čuvati sjećanje na njih i osigurati da se takvo što nikada ne ponovi.

Nakon Nukićeve uvredljive objave drugi su ga korisnici upozorili kako bi to morao izbrisati, no on nije odustao nego je dodatno vrijeđao uz psovke i poruku kako mu je žao samo stoga što nije pobijeno "više ustaške djece". Za psovke i dodatno vrijeđanje mrtve djece dobio je potporu članova svoje obitelji koji su ga na istoj društvenoj mreži hvalili i uspoređivali s pripadnicima Armije BiH.

Na ovu su objavu odmah reagirali iz Hrvatske republikanske stranke (HRS) ističući kako je riječ o nedopustivom činu te su pozvali policiju i pravosuđe da pronađu i procesuiraju počinitelja.

Upozorili su kako se odmah reagira kada se na društvenim mrežama veličaju ratni zločinci poput Ratka Mladića dodajući kako to ne može biti opasnije nego kad netko žali jer nije pobijeno više hrvatske djece.

"Mi nećemo šutjeti i stat ćemo u obranu nevino pobijene hrvatske djece", stoji u priopćenju HRS-a iz koje su najavili prijavu.

Policija županije Središnja Bosna potvrdila je kako su prijavu zaprimili, a portal Klix navodi kako su u županijskom tužiteljstvu nakon toga odlučili istragu prepustiti Upravi policije MUP-a Federacije BiH.

