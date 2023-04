A MISLILI SMO DA JE PROLJEĆE Sarajevo se probudilo pod snježnim pokrivačem. Padat će i sutra

Sarajevo se jutros probudilo pod snježnim pokrivačem. Prema trenutnim podacima temperatura u glavnom gradu susjedstva je -2, a očekuje se kako će dnevna temperatura biti 2 stapnja iznad nule. Kako javlja Federalni hidromotereološki zavod u Sarajevu (Bjelave) visina snijega iznosi četiri centimetara, na Bjelašnici 110 centimetara, Bugojno dva centimetra, Čmerno šest centimetara, Han Pijesak 15 centimetara te Ivan Sedlo 11 centimetara. Za sutra je također ponegdje moguć snijeg ili susnježica, a očekuje se jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stupnjeva.