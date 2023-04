Tijelo Igora Shkurka (49), zamjenika generalnog direktora Yakutskenerga, otkriveno je u njegovoj ćeliji u pritvorskom centru nakon što je optužen za primanje mita, piše The Sun.

Dan prije njegove smrti, izvršna vlast podnijela je žalbe na, kako je tvrdio, nepravedne optužbe za podmićivanje. Stručnjaci vjeruju da bi smrt najmanje 39 prethodno ubijenih osoba visokog profila - od oligarha do znanstvenika, pa čak i generala - mogla pokazati sjenovitu i krvavu ruku Kremlja. Ruske vlasti nisu iznijele detalje o tome kako je Shkurk umro, ali su rekle da dokazi ukazuju na to da nema znakova "kriminalne smrti".

Njegova tvrtka izdala je priopćenje u kojem stoji: "Pamtit ćemo ga kao otvorenu, gostoljubivu osobu velikog srca i smisla za humor, brižnu glavu usko povezane obitelji."

Okolnosti smrti prekrivene velom tajne

Čini se da su okolnosti njegove smrti prekrivene velom tajne. Shkurko je bio član proputinovske političke stranke Jedinstvena Rusija, ali je njegovo članstvo suspendirano nakon optužbi za podmićivanje. Ruska federalna zatvorska služba rekla je u priopćenju: “Optuženi je 4. travnja pronađen u ćeliji istražnog pritvora bez znakova života.

“Medicinski radnici koji su pristigli konstatirali su smrt.

Na mjesto događaja izašla je očevidna ekipa. Prema preliminarnim podacima, nisu pronađeni tragovi smrti počinjene kaznenim djelom.” Shkurko je bio zadužen za tehničko upravljanje Yakutskenergo, koji opskrbljuje strujom najhladniju regiju na svijetu, Yakutiju.

Deseci istaknutih osoba umrli su otkako je Putin pokrenuo svoj krvavi rat u Ukrajini prije više od godinu dana - mnogi od njih u čudnim okolnostima, kao što su iznenadna "samoubojstva" i padovi s prozora.

Organizirana kriminalna skupina

Sergey Grishin - takozvani "Scarface" oligarh koji je Meghan i Harryju prodao njihovu vilu u Kaliforniji - umro je od sepse nakon što je kritizirao Putina. U međuvremenu, znanstvenik Andrey Botikov - koji je stvorio cjepivo "Sputnik V" - zadavljen je remenom u svom stanu prošlog tjedna. Jon Sweet, umirovljeni vojni obavještajni časnik američke vojske, i Mark Toth, analitičar nacionalne sigurnosti, opisali su Putina kao voditelja "moderne FSB-ove verzije Murder Inc." To je bila organizirana kriminalna skupina koja je djelovala u SAD-u i vjeruje se da je odgovorna za više od 1000 kontaktnih ubojstava u 1930-ima."Čini se da svatko koga se smatra potencijalnom prijetnjom privlači otvoreni prozor", rekao je Sweet za The Sun Online.

Putinov režim, naravno, nikad ništa nije priznao i uvijek se sa smrću svojih neprijatelja nosio sa surovim osmijehom.

Novaya Gazeta Europe, vodeći istraživački novinski list i Transparency International Rusija, nedavno su proveli istragu o nizu smrtnih slučajeva u energetskom divu Gazpromu. Povezali su ih sa "shemom pranja novca" od koje je profitirala obitelj visokog direktora za plin i njegovi prijatelji iz Putinovih sigurnosnih službi i vojske.

Među sumnjivim smrtnim slučajevima u energetskoj industriji bila je ona Alexandera Tyulyakova, zamjenika voditelja korporativne sigurnosti u Gazpromu, koji je navodno počinio samoubojstvo dan nakon objave rata.

Umro je u Gazpromovom čuvanom korporativnom selu Lenjinski u Lenjingradskoj oblasti, u blizini Sankt Peterburga, a njegovo je tijelo navodno otkrio njegov ljubavnik.