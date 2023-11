Sloveniji ponovno prijete poplave: 'Voda će jako brzo narasti, tada više ne spašavamo imovinu...'

Agencija Republike Slovenije za okoliš izdala je za danas crveno upozorenje zbog najavljenih obilnih oborina za sjeverozapad Slovenije, a narančasto upozorenje zbog vjetra vrijedi za zapadni dio već poslijepodne i navečer, a u noći i za cijelu zemlju.

Nevrijeme i pljuskovi bit će ponegdje praćeni jakim vjetrom, koji može izazvati lokalne vjetrolome. Većina olujnog nevremena je noću, upozoravaju iz Arse. Kako je upozorio hidrolog Polajnar, očekuju nas jesenske poplave, a očekuje se vrlo brzo otjecanje vode, rekao je.

"Još danas poslijepodne imamo vremena za mjere samozaštite. Voda će jako brzo narasti, tada više ne spašavamo imovinu, nego brinemo o vlastitoj sigurnosti", naglasio je.

Zapovjednik Civilne zaštite Republike Slovenije Srečko Šestan poziva nadležne službe i stanovnike da očiste otpalo lišće s dvorišta i ulica i tako spriječe začepljenje odvodnih kanala i lokalne poplave u slučaju najavljenih pljuskova.



"Od četvrtka poslijepodne do petka ujutro očekuju nas obilne oborine s jakim pljuskovima i olujnim udarima vjetra. Na širem području Julijskih Alpa i njihovog podnožja očekuje se od 120 do 240 litara kiše po četvornom metru. Drugdje u brdovitim predjelima Slovenije pasti će od 60 do 120 litara kiše po četvornom metru", pojasnila je Slovenska agencija za okoliš (Arso).

Prema njihovoj prognozi, tijekom dana će uz obalu jačati jugo do jugozapadnjak, koji će biti najjači u prvom dijelu te sredinom noći na petak, kada će dosezati brzinu od 70 stupnjeva do 100 kilometara na sat.

Kakvo će biti vrijeme? Gdje će početi padati kiša?

Kako upozoravaju, prijepodne će povremeno padati kiša, osobito na Gorenjskoj, a poslijepodne i navečer oborine će jačati i proširiti se i na Korušku i Savinju. Do večeri će u Gorenjskoj pasti od 10 do 30 litara kiše, u Baškoj grapi oko 70 litara kiše po četvornom metru, drugdje manje.

U noći na petak preko naših krajeva preći će hladna vremenska fronta koja će biti praćena olujnim nevremenom, pljuskovima i jačim udarima vjetra. U vrlo kratkom vremenu od večeras do petka ujutro u Koruškoj i Savinjskoj će pasti od 30 do 70 litara kiše po četvornom metru, u Gorenjskoj od 60 do 100, a na području Baške grape oko 150 litara po četvornom metru. U petak će tijekom dana povremeno padati kiša, može pasti oko 10 litara kiše po četvornom metru.

U noći na subotu povremeno će padati kiša, a u subotu danju uglavnom suho. U noći na nedjelju oborine će ponovno zahvatiti cijelo područje. Past će još od 30 do 70 litara kiše po metru četvornom, a na području Baške grape može biti i oko 100 litara po metru četvornom.

Gdje će rijeke porasti i poplaviti?

Ars predviđa da će rijeke danas navečer i u noći početi naglo rasti, u početku na sjeverozapadu, a kasnije i u ostalim dijelovima Slovenije. Razlivat će se rijeke u Posočju, rijeke u porječju Sore u idrijsko-cerkljanskom, Sava Bohinjka i Sava u srednjem i gornjem toku.

Na cijelom području sjeverozapadne Slovenije i dijelu središnje Slovenije te uz obalu vjerojatne su poplave bujičnih vodotoka i oborinskih voda. Izlijevanje rijeka moguće je i u Vipavi, Savinju i Koruškoj, upozorava Arso.

Protok Drave na granici s Austrijom od večeri će postupno jačati. U jutarnjim satima Drava će se izliti na najizloženijim dijelovima, tijekom dana porast će poplavna područja duž cijele Drave. Prema podacima Arsa, Drava u petak poslijepodne također može poplaviti u većim razmjerima.

Prema riječima hidrologa s Arsa Janeza Polajnara, očekuje se vrlo brzo otjecanje vode, osobito u sjeverozapadnoj Sloveniji, nagli porast. Očekuje se da će doći do velikih protoka ili poplava, ponegdje i većih razmjera, rekao je.

Prema njegovim riječima, Sava će već u ranim jutarnjim satima i u okolici Ljubljane dostizati protok od oko 1200 do 1600 kubnih metara u sekundi, dok će Drava, na granici s Austrijom, dosezati protok od 1600 kubičnih metara po sekundi.

"Tijekom dana će se ovoj narasloj Dravi pridružiti i dotok iz Slovenije. U petak očekujemo poplavu Drave tijekom cijelog dana, osobito u donjem toku, moguće i šireg opsega, gdje očekujemo protok oko 1800 kubika u sekundi", rekao je.

