PLAMEN GA PROGUTAO Snimka iz zrakoplova katastrofe: Izbezumljeni putnici i djeca vrište, dim se širi kabinom. 'Suprug je u njemu...'

Nova tragedija zadesila je Japan. U tokijskoj zračnoj luci Hanedi plamen je progutao zrakoplov Japan Airlinesa nakon sudara s avionom obalne straže koji je nosio pomoć prema potresom pogođenom području. Nažalost, u njemu je poginulo pet od šest članova posade, kapetan je teško ozlijeđen, dok je za pravo čudo svih 379 putnika i članova posade iz izgorjelog airbusa evakuirano i spašeno. "Sigurna sam da je moj suprug, koji je bio u zrakoplovu, u šoku, kao i svatko tko bi osjetio dim. Bio je nemiran kad me nazvao i sve to me iznenadilo", izjavila je Mika Yamake iz Tokija. U međuvremenu se pojavila snimka iz zrakoplova u kojem se počeo skupljati dim. U pozadini se čuje vika izbezumljenih putnika i djece koji u panici slušaju stjuardesu koja najavljuje evakuaciju, a kroz prozor gledaju kako narančasti plamen suklja oko zrakoplova. Na snimci se vidi i kako putnici trče nakon što su izašli iz zrakoplova putem tobogana za evakuaciju.