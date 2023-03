kratki predah Snježna mećava prošli tjedan paralizirala je Englesku: Sad su temperature skočile, ali ledeno doba se vraća

Arktički vjetrovi prošli su tjedan doveli do snježnog kolapsa u Britaniji i zaustavili na nekoliko dana normalno funkcioniranje u zemlji. Snježni pokrivač prekrio je veći dio zemlje, obilan snijeg poremetio cestovni i zračni promet, deseci avionskih letova otkazani su zbog niskih temperatura. Snježna mećava doslovno je paralizirala zemlju. U noći s utorka na srijedu zabilježena je najhladnija noć u ožujku od 2010. godine, gdje je Škotskom visočju zabilježeno -16 stupnjeva. No, najgore je prošlo, topliji zrak jučer je donio oblake i kišu. No, takvo vrijeme neće dugo trajati. Dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva već će se ovaj tjedan, nakon kratkog predaha, ponovno suočiti s velikim snijegom i ledom. Povratak u zimske uvjete očekuje se između ponedjeljka i četvrtka. Pogledajte fotografije Britanije u ožujku