I dalje traje velika potraga za turističkom podmornicom koja je zaronila prema Titanicu na dnu Atlantika u kojoj je bilo petero ljudi. Procjenjuje se da će imati uvjete za preživljavanje do četvrtka.

Tim stručnjaka za duboke vode iz tvrtke Magellan Limited čeka da napusti zračnu luku na Kanalskim otocima i pridruži se potrazi od ponedjeljka u 19 sati, ali odobrenje za polijetanje tek treba dobiti, objavio je Telegraph. Iako je britanska strana dala odborenje za odlazak u spasilačku misiju, navodno američka vlada nije za to dala dozvolu.

Magellan ima plovilo na daljinsko upravljanje koje je sposobno izvući podmornicu iz Atlantika i očajnički želi pomoći misiji. Bretton Hunchak, bivši predsjednik RMS Titanica, Inc., koji je radio s Magellanom, rekao je za Telegraph da su američki dužnosnici naznačili da bi radije koristili vlastiti brod sa sjedištem u New Yorku.

Američko plovilo može doseći samo 3000 metara dubine, dok Magellanov može uroniti u dubinu do 5000 metara. Za Telegraph je otkrio i da je Francuz na brodu, Paul-Henry Nargeolet, 'osobni mentor'. "Imamo britanske, francuske i američke državljane na brodu i svaka minuta ovdje je važna. Američka odluka nije racionalna, ovo je jedini adut koji imamo, a ljudi su stručnjaci za to područje. Zašto ne pokrenuti oba plovila? Što više pomoći možemo dobiti, to bolje, a uskraćivanje naše pomoći znači da odustajete od svake opcije koju imate da spasite živote".

U međuvremenu isplivavaju šokantni detalji vezani uz samu turističku "turu" do Titanica.

OceanGate je organizirao ekspediciju podmornicom do Titanica Foto: Screenshot Reuters OceanGate je organizirao ekspediciju podmornicom do Titanica Screenshot Reuters

BBC je tako objavio video snimljen u samoj podmornici OceanGate Titanic 2022. godine u kojem se pojavljuje Stockton Rush, izvršni direktor OceanGatea, za kojeg se vjeruje da je jedan od petero ljudi koji su u podmornici za kojom traje potraga.

On u videu objašnjava da se podmornicom upravlja zapravo joystickom i doslovno govori da se radi o upravljaču koji se koristi za videoigrice te pojašnjava "gumbiće" na njemu.

Reporter CBS-a David Pogue prošlog ljeta zaronio je podmornicom do Titanica te više puta primijetio da u podmornici ima dijelova koji izgledaju kao improvizacija i ono što se može kupiti u trgovini za kućnu radinost. Od spomenuto joysticka, do najobičnijih cijevi koje se koriste za balast.

Dodaje da je napravljena od uobičajenih predmeta koji se mogu kupiti u trgovinama za kućnu radinost i kampiranje te od dobavljača opreme za videoigre, piše Daily Star. Naveo je kako podmornica "nije veća od kombija", više puta izrazio je čuđenje što dijelovi podmornice djeluju kao improvizacija. Rush je odgovorio na to da im je ipak najbitnija sigurnost, manje detalji, pa da zato surađuju i s NASA-om.

Ranije smo izvijestili kako je voditelj spasilačkog tima rekao da je moguće da je podmornica zapela u Titanicu te da nemaju opremu da je izvuku ako je tome tako. U međuvremenu je uhvaćen jedan ping, odnosno signal s podmornice, ali se ne zna kada je poslan i jesu li ga poslali ljudi ili podmornica automatski.

BBC je objavio i razgovor s Mikeom Reissom, koji je istom podmornicom također zaronio do Titanica. "Čudesno je koliko su neke stvari jednostavne i koliko su stvari u toj operaciji bazične. Jednom kad udariš o dno, naokolo kružiš uz pomoć malih propelera. Kad dotakneš dno, ne znaš gdje si, kompas prestaje raditi i samo se vrti. Slijepo smo kružili po dnu oceana, znajući da je Titanik tamo negdje, ali ga ne vidiš jer je mračno", rekao je Reiss.

Titanic je potonuo na dno oceana i na njemu je izgubilo život oko 1500 ljudi Foto: Screenshot Reuters Titanic je potonuo na dno oceana i na njemu je izgubilo život oko 1500 ljudi Screenshot Reuters

Kaže, iako je to najveća stvar na dnu oceana, njima je trebalo 90 minuta da ga nađu. "Svi smo bili svjesni opasnosti, za zaron se potpisuje dokument na čijoj se prvoj stranici riječ smrt pojavljuje tri puta", rekao je.

Kaže da je tri puta sveukupno zaranjao s istom podmornicom, i da je skoro svaki put izgubljena komunikacija s površinom. "Vi ste tada na milost i nemilost vremena", rekao je Mike za BBC.