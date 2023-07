Ono što je Split posljednjih tjedana za Hrvatsku, to bi mogla biti Mallorca za Španjolsku.

Miguel Canella, predsjednik Udruženja stanovnika kvarta Las Maravillas, tako je zabrinut razvojem stanja na Playa de Palmi, jednoj od najpoznatijih lokacija na Mallorci.

Las Maravillas obuhvaća najveći dio najvažnije turističke zone na Mallorci.

"Situacija je gora nego prošlih godina, naravno da mi ovdje živimo od turizma, ali svejedno moramo biti u mogućnosti da živimo u miru", kaže Canella i dodaje da to odavno nije slučaj.

"Mnogi ljudi koji žive ovdje u večernjim satima uopće ne izlaze iz kuće dragovoljno. U strahu su."

Party-zona, koja se nalazi nekoliko kilometara izvan glavnog grada na otoku, ovih je dana ponovno u rukama turista partijanera. Kao i inače, s prvim danima ljeta ovamo dolaze prije svih njemački nogometni timovi iz amaterskih liga i ljubitelji alkohola. Ali Playa de Palma je u ovo doba godine destinacija broj jedan i za desetke tisuća španjolskih maturanata s kopnenog dijela zemlje, koji na odgovarajući način žele proslaviti kraj školovanja. Na plaži dugoj više od pet kilometara na njih čekaju mnogobrojni barovi i disco-klubovi, piše Deutsche Welle.

Gastronom Miguel Ferrer koji je 2015. utemeljio Inicijativu Palma Beach kojoj je cilj da ovu turističku zonu pretvoriti u kvalitetnu destinaciju, poručuje da je problem što ljudi partijaju na ulici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je ono što stvara probleme. Da se ljudi zabavljaju, da uživaju, to sve uopće nije nikakav problem", kaže on: "Ali molim ne na ulici."

Partyji kreću već oko podneva u punom jeku. Iz prijenosnih zvučnika odjekuju šlageri, u pijesku se gomilaju prazne pivske boce. Smrdi na urin, proliveno pivo, kremu za sunčanje, ulje za prženje pomfrita.

I s obzirom na takvu situaciju, hotelijeri, gastronomi i vlasnici diskoteka iz ovog kvarta objavili su priopćenje za javnost.

Kritizirali su "alarmantno stanje" na Playa de Palmi. Situacija je "nepodnošljiva", dodali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Manjkave kontrole konzumacije alkohola u javnosti i nedostatak učinkovitih propisa o kažnjavanju takvog ponašanja ugrožavaju sadašnjost i budućnost ovog važnog turističkog područja", stoji u priopćenju.

Pritom i gradske vlasti u Palmi, a i vlada Baleara, već godinama pokušavaju obuzdati ovaj problem. Vlada konsenzus oko toga da se alkoholni turizam ne želi imati na ovom otoku.

Svi oni svojim priopćenjem pozivaju nadležne institucije da poduzmu "energične i efikasne mjere kako bi se suočilo s tom neizdrživom situacijom". Potrebno je, dodaju oni, etablirati jasne propise i rigorozno početi primjenjivati sankcije, kako bi se obuzdala konzumacija alkohola u javnosti. Osim toga oni smatraju da je nužna i pojačana nazočnost policije kako bi se doista osiguralo poštivanje tih propisa.

Miguel Cañellas iz Udruženja stanara ukazuje što je stvarni problem: "Jednostavno je tu na licu mjesta premalo policajaca."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A kad neka ophodnja i navrati, onda su to policajci na motociklu ili u automobilu, napominje on. "Ništa od toga." Policijski službenici bi morali pješice obilaziti teren, ili barem na biciklu, kako bi se mogli odmah i izravno obratiti turistima, a u slučaju potrebe i kazniti ih, odnosno odmah naplatiti kaznu, smatra Cañellas: "To bi odmah pokazalo učinak."

Sankcioniranje kršenja pravila je komplicirano kad se radi o stranim turistima. Španjolsko zakonodavstvo, kako je rekao jedan policijski glasnogovornik, ne dozvoljava da se na licu mjesta od stranaca zahtijeva plaćanje kazne izrečene na temelju komunalnih propisa. I tako policajcima ne preostaje ništa drugo nego da opominju one koji se na Playa de Palmi ponašaju na "neprikladan način", zaključuje DW.

POGLEDAJTE VIDEO: Ples u fontani, uriniranje, alkohol i povraćanje na ulicama. Suludo ponašanje turista uskoro će se kažnjavati s 300 eura