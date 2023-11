Spremni ili ne, Mariah Carey se vratila! Razbila je kocku leda i odletila svoj legendarni hit

Minutu nakon što je sat otkucao ponoć, 1. studenog Mariah Carey je na svojim društvenim mrežama objavila video pod nazivom "Its Time" koji najavljuje početak božićnog razdoblja.

Objava započinje prikazom zaleđenog trezora s crvenim satom za odbrojavanje iznad kojeg piše '1. studenog 00:00'. Trezor se otvara i otkriva skupinu Careynih pomoćnika odjevenih u razne zastrašujuće maske koji koriste sušila za kosu kako bi pomogli Mariah da pobjegne iz golemog bloka leda.

Budući da je Mariah Mariah, ona završava posao udaranjem jedne od svojih prepoznatljivih visokih nota, nakon toga led puca uz zvuk "Vrijeme je!!!!" dok se blok leda razbija, ona izlazi u crveno-bijelom kostimu u stilu Djeda Mraza, a snijeg pada usred šume božićnih drvaca.

Njezini blizanci, 12-godišnji Monroe i Moroccan, pridružuju se slavlju i plešu s ekipom veseljaka dok Careyin kultni blagdanski hit, “All I Want For Christmas Is You” službeno eksplodira po prvi put ove sezone.

Mariah se naziva kraljicom Božića zbog svoje planetarno popularne pjesme All I want for Christmas is You koja je postala svojevrsna himna Božića. Bez nje ne prolazi ni jedno božićno slavlje, a u predbožićnom razdoblju nemoguće ju je ne čuti jer se emitira svugdje i svakodnevno.

Zanimljivo je da je ova pjesma objavljena još 1994 godine, ali nikad do 2019. nije zasjela na Billboardov broj jedan. To se dogodilo nakon što je obradila pjesmu zajedno s Justinom Bieberom.

Radio Heart koji je prije nekoliko godina pokrenuo kanal koji pušta samo božićne hitove od 0-24 vratio se i ove godine, ali nešto ranije nego inače, već u rujnu. Ljubitelji Božića tako mogu svakodnevno uživati u božićnim hitovima.

