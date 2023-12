Srpska predsjednica za medije objavila svoju fotografiju u nacističkoj uniformi. Razlog? Voli provocirati

Predsjednica Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije u Srbiji, Olivera Zekić samoinicijativno je postavila profilnu fotografiju u nacističkoj uniformi. Riječ je o fotomontaži koju su karikaturisti objavili na Twitteru prije nekoliko godina, no Zekić ju je odlučila objaviti sad.

"Ja sam to napravila iz čiste provokacije. Kao što znate ja volim provocirat. Mogla sam objaviti i neke Koraksove i Petričićeve karikature koje su mnogo gore. To je fotomontaža s Twittera i ja sam je objavila", rekla je Zekić za Radio Slobodna Europa.

Dodala je kako nije znala koji tip uniforme je u pitanju, a fotografija na Twitteru više ne postoji.

Zašto je to napravila?

Zekić su godinama nazivali pogrdnim imenima, crtali je kao životinju, pravili njezinu lutku u zatvorskom odjelu, pljuvali ju i psovali, pa čak i pozivali na smrtne kazne, piše Blic.rs.

"Nasmijala sam se rulji u lice, i pokazala koliko su njihove 'šale', crteži i fotomontaže glupe i banalne. I mogu da ih podnesem, čak i da ih prihvatim. Kolege iz nazovi ih nezavisnih medija neće moći shvatiti", komentirala je Zekić.

Reagirala Židovska općina Beograd

“Dok je javni medijski prostor, uključujući medije s nacionalnom frekvencijom, doživio eksploziju antisemitizma i širenja mržnje, predsjednica Regulatornog tijela za elektronske

medije koristi najgori period ljudske povijesti kao materijal za zabavu istovremeno vrebajući čitavu židovsku zajednicu u Srbiji i regiji i relativizira najveća zla čovječanstva, koja mnogi naši preživjeli članovi i dalje pamte”, navode u priopćenju.

Nacističku ideologiju ljudi uglavnom osuđuju. Smatra se najvećim zlom u povijesti te se treba redovno podsjećati na posljedice koje je donijela kroz prošlost.

“Imajući u vidu odgovornu funkciju koju gospođa Zekić obavlja, nije primjereno šokirati javnost na ovaj način, već da utiče da se ovakve pojave ne dešavaju”, istaknula je Židovska općina Beograd.

Korisnici društvene mreže X također su reagirali na ovaj skandal, pa je jedan korisnik pozvao na smjenjivanje Olivere Zekić sa njezine pozicije.

"Dve tisuće ljudi su nacisti streljali u njenom rodnom gradu. A ona 'voli da provocira'. Dajte ljudi da sklanjamo ovo zlo, stvarno se nema više kud…", objavio je na svom profilu.

Kazneno djelo

Isticanje nacističkih simbola kazneno je djelo u Srbiji. Od 2009. godine na snazi je Zakon o zabrani neonacističkih ili fašističkih manifestacija i zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola.

Prema Članku 3. tog zakona, zabranjena je "proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, veličanje ili na bilo koji drugi način širenje propagandnog materijala, simbola ili obilježja kojima se izaziva, potiče ili širi mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke i fašističke ideje i organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak".

Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 5.000 do 50.000 dinara (od 40 do 430 eura) za fizičko lice, te od 100.000 do 1.000.000 dinara (od 850 do 8.500 eura) za pravno lice.

