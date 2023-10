Vučić iz Kine: 'Kao da ne znaju koliko je 5+5. Svi podižu uloge do maksimuma, odatle više nema povratka'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić poručio je iz Kine da trebamo sačuvati mir u nemogućim uvjetima u svijetu.

"Kao da su svi poludeli, kao da ne znaju koliko je 5+5. Kao da to nije 10, prosto svi hrle, podižu uloge do krajnjeg nivoa, odakle više nema povratka. Situacija u Gazi nas vodi u šire regionalne sukobe. Sile imaju proksije, koji ako zarate to de fakto znači svetski rat", rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

