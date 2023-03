Srpski sud za Danas o pritvorenim Hrvatima: 'Kažu da nisu znali, u pritvoru ostaju 30 dana, nisu se žalili'

Trojica Hrvata uhićena u Srbiji nakon što im je na graničnom prijelazu u automobilu pronađen radioaktivni predmet - glava gromobrana, pritvoreni su i prijeti im boravak u zatvoru od čak 30 dana.

Kako za Danas govore sa srpskog suda, Hrvati su saslušani pred sucem, određen im je pritvor koji po ovom rješenju može trajati do dalje odluke suda, a najduže 30 dana računajući od dana i sata lišenja slobode osumnjičenih, kažu pa specificiraju. Naime, 30 dana računa im se od od 05. ožujka 2023. godine od 4:15 sati do 04. travnja 2023. godine do 4:15 sati.

Pojašnjavaju potom i da su pritvoreni jer postoji opasnost od bijega, ali i opasnost od utjecaja na svjedoke.

Osumnjičenima je dodijeljen branitelj po službenoj dužnosti, navode i ističu kako se do sada ni Hrvati, a ni njihovi odvjetnici nisu žalili na odluku o određivanju pritvora.

Ipak, kažu kako su rekli da nisu znali što prenose, odnosno da nisu znali da se radi o radioaktivnom materijalu.

Inače, tereti ih se za kazneno djelo unošenja opasnih materija u Srbiju, nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.