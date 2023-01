Srpski tabloidi o Milanoviću: 'Priznao je! Kosovo je oteto od Srbije'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti Litvi. Tom prilikom dao je izjavu za medije.

Tom prilikom je rekao:

"Rusi će se, jer su cinici, pozvati na aneksiju Kosova koju ja podržavam. Međunarodna zajednica i mi smo je anektirali. Ono je oteto od Srbije. Kosovo je izuzeto iz Srbije. Jesmo li priznali Kosovo? Jesmo. Stojim li iza Kosova? Stojim. Kad je to jednom napravljen o bilo, bez volje države kojoj Kosovo pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija koja nama nije prijateljska i iskreno baš nas je brigalo za njih bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto", kazao je Milanović.

Na pitanje kada je međunarodna zajednica priznala aneksiju bilo koje države

"Kosovo smo priznali. Nije aneksija, to je otimanje. Dio teritorija izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanje Kosova nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi onda je to kriminal. Po meni je to pitanje zrelosti. Jasno je da Krim nikada više neće biti u Ukrajini. To govore vodeći Njemački generali", kazao je Milanović pa dodao da svi to shvaćaju kao seminarski rad, a da u Ukrajini ginu stotine tisuća ljudi.

Njegove izjave prenijeli su srpski tabloidi skloni njihovom predsjedniku. Tako Informer u naslovu piše: "Milanović priznao: KOSOVO JE OTETO OD SRBIJE", Alo je također objavio vijest, kao i Objektiv koji je u podnaslov izdvojio njegovu izjavu da "Hrvati nisu toliko mrzili Srbe koliko ovi tamo mrze Ruse"