Još malo i bit će druga godina otkako je Rusija započela svoju agresiju na Ukrajinu. Zadnjih tjedana, opet je prilično nemirno, a ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki za Net.hr se osvrnuo na nedavno rušenje ruskih aviona iznad Azovskog mora.

Kamenjecki ističe da je taj događaj bio jako popraćen u javnosti, s obzirom na važnost tih aviona.

"U ruskoj vojsci, ruski Awacs koji se zove A-50, njih je nakon ovog rušenja ostalo jedno 7 komada. Drugi avion, Ilyushin Il-22, njih je bilo otprilike 10-ak komada za vrijeme pobune Prigožinovog Wagnera“, kaže.

"S obzirom na značaj tih zrakoplova i udaljenost od ukrajinskog teritorija, ti avioni su bili previše važni za Rusiju i to je zbivanje krajem prošlog tjedna malo diglo moral našoj vojsci i građanima“, dodaje.

Kamenjecki kaže da je pažnju privuklo to da je udaljenost mjesta gdje je bio srušen jedan avion i teško oštećen drugi, otprilike više od 150 kilometara od bojišnice.

"Oni su bili pogođeni negdje u sredini Azovskog mora. Avion A-50 služi za izviđanje zračnog prostora – smještaja aviona i helikoptera, ukrajinskih mjesta gdje rade radari na našem teritoriju. Svaki put kada Rusi dižu svoje avione za udare po našem teritoriju ili lansiraju dronove, oni odmah u zrak dignu avion Awaks da vide gdje su nam smještena protuzračna sredstva. U tome je bila važnost tog A-50, s time da od mjesta gdje je otprilike bio srušen, domet njegovog radara je otprilike do predgrađa Kijeva“, pojašnjava.

"A-50 je potencijalno opasan jer daje protivniku sliku naših sredstava, posebice onih koji su u zraku i onih koji imaju radare. S obzirom na to da je nekoliko tih aviona bilo u zraku, najvjerojatnije se radilo o nekoj operaciji“, kaže Kamenjecki.

Drugi avion, Il22 M11, osigurava radio vezu između različitih vrsta vojske – flota, mornarica, zračna sredstva, kopnene snage.

"To što sam vidio po rezultatima ovog događaja, naša strana je najvjerojatnije iskoristila dosta star protuzračni raketni sustav još iz vremena SSSR-a, koji se zove S-200. Taj sustav ima ogromnu raketu koja je po dužini duplo veća od rakete Patriot sustava. Ona ima veliki domet, preko 250 kilometara, ali ima slabiji sustav vođenja koji je bio kreiran 70-ih godina. U sadašnjim uvjetima, najvjerojatnije su naši inženjeri napravili kombinaciju rada sa nekim od zapadnih radara. Taj sustav je bio u zasjedi, jer on onda može biti nešto dalje od bojišnice. Oni svi u kabinama imaju sustav koji pokazuje kojom je vrstom radarskih zraka ozračen avion.

To je sustav upozoravanja o radarskom ozračivanju. I baš na njega gleda pilot kada određuje kakva je opasnost iz zraka, zemlje, čim je on označen – radarom rakete ili radarom koji prati zračni prostor. Najvjerojatnije je taj sustav, koji je srušio A-50, radio s nekom drugom vrstom radara koju Rusi nisu detektirali kao radar za praćenje cilja“, rekao je Maksim Kamenjecki.

"Na velikoj udaljenosti od naših borbenih položaja, A-50 je bio potpuno srušen s čitavom posadom. To je veliki gubitak za Ruse i zbog posade, ali i zbog aviona. On je izuzetno skup“, dodaje ovaj stručnjak, uz opasku da je po cijeni vrijednosti, on drugi nakon krstarice Moskva.

Kaže da je to sigurno veliki šok za Ruse jer oni nisu očekivali da se tako nešto može desiti. "To nije udaljenost za Patriot. Patriot je izuzetno dobar sustav, ali na takve duljine on ne radi“, kaže.

Drugi avion nije bio srušen nego pogođen. "Na fotografijama se na repu vide rupe od šrapnela. Sustav S-200 ima 90 kilograma eksploziva na sebi u obliku 9 mm kuglica. I onda nekoliko tisuća tih kuglica koje rade kao šrapneli pogađaju avion. U tom drugom avionu je poginuo zapovjednik i vjerojatno je još nekoliko ljudi bilo ranjeno. Avion vjerojatno više neće biti stavljen u funkciju jer je teško oštećen. Ali je sletio“, kaže, dodajući da je najvjerojatnije postojao i treći avion koji je sve to izbjegao.

"Mi se borimo protiv protivnika koji je puno veći po mogućnostima regrutiranja i ljudstva, opreme, oružja. I njima isto pomaže njihov dio saveznika. Možete misliti koliko su teške i naporne borbe da se čak Rusija koja je planirala zaposjesti pola Europe, mora obraćati Sjevernoj Koreji, Bjelorusiji, Iranu za streljivo. Njima ponestaje streljivo i rakete. Čak i u ljudstvu oni regrutiraju neke Kubance, Nepalce. Primjerice, Nepal je sada zabranio dolazak svojih građana u Rusiju zato što ih često odmah novače za rusku vojsku, a oni se smatraju kao dobri vojnici", kazao je Maksim Kamenjecki, dodavši da je situacija u ukrajinskim redovima teška jer njihovi vojnici nemaju toliko opcija za rotaciju i promjenu.