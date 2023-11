Stoltenberg obećao stabilnost: 'NATO će učiniti sve kako bi osigurao mir na zapadnom Balkanu'

NATO će učiniti sve što je potrebno kako bi osigurao mir i stabilnost na zapadnom Balkanu jer je to važno za cijelu Europu, izjavio je u utorak glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg.

“Budite uvjereni, NATO će učiniti što je potrebno kako bi se održala ili osigurala stabilnost u regiji, jer to je važno ne samo za zapadni Balkan, već i za cijelu Europu”, izjavio je Stoltenberg, prije početka sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a, koji će tijekom dvodnevnog sastanka, između ostaloga, razgovarati i o zapadnom Balkanu.

Stoltenberg je istaknuo da je posljednjih nekoliko tjedana povećana napetost na zapadnom Balkanu, navodeći zapaljivu retoriku u Bosni i Hercegovini, ozbiljne nasilne incidente na sjeveru Kosova, uključujući i napade na vojnike NATO-a, kao i oružani napad srpske paravojne skupine u selu Banjska u rujnu u kojem su poginula tri srpska napadača i jedan kosovski policajac.

“To su ozbiljni incidenti i moramo ostati usredotočeni na zapadni Balkan u isto vrijeme dok se, naravno, bavimo ratom u Gazi i dok također nastavljamo pružati potporu Ukrajini”, rekao je Stoltenberg.

“Blisko ćemo surađivati s partnerima, sa saveznicima u regiji kako bismo osigurali i učinili sve što je moguće da smanjimo napetosti i spriječimo eskalaciju sukoba”, dodao je.

Na pitanje očekuje li značajni proboj ukrajinskih snaga u ratu protiv Rusije u doglednoj budućnosti, Stoltenberg je rekao da je oprezan u predviđanjima kada je pitanju razvoj događaja na bojnom polju jer je rat po svojoj prirodi nepredvidljiv.

Ponovio je da su ukrajinske snage uspjele vratiti oko polovice svoga teritorija koje je Rusija zauzela od početka rata u veljači prošle godine.

“Moramo također uzeti u obzir, iako se linija fronte nije puno pomicala, da su Ukrajinci uspjeli nanijeti teške gubitke ruskim snagama s krstarećim projektilima koje su isporučili NATO saveznici”, rekao je Stoltenberg i istaknuo da je potrebno nastaviti podržavati Ukrajinu.

“Što je Ukrajina jača na bojnom polju, to će imati jaču poziciju za pregovaračkim stolom. Ako želimo dogovoreno mirno rješenje koje osigurava da Ukrajina prevlada kao suverena, neovisna nacija, onda je najbolji način da to postignemo nastavak pružanja vojne potpore Ukrajini i to je ono što će naši saveznici učiniti”, rekao je Stoltenberg.

