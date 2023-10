Stravični zločini Hamasa. Bebama i djeci mlađoj od 2 godine odrubljivali glave: 'To nije rat. To je masakr!'

Tijela izraelskih stanovnika i palestinskih militanata ležala su ispred uništenih domova u izraelskom kibucu Kfar Aza u utorak, nekoliko dana nakon što je Hamas započeo iznenadni napad na Izrael, poslavši naoružane borce koji su prešli preko granice iz Gaze i divljali kroz ruralna područja zajednice.

Izraelske obrambene snage (IDF) odvele su ekipu CNN-a i druge strane medije na lice mjesta, dok su išli od kuće do kuće skupljajući mrtve u vreće za tijela i utovarujući ih na kamion. Među ubijenima u Kfar Azi bilo je djece, žena i starijih osoba, priopćila je IDF.

Kfar Aza je jedan od nekoliko kibuca, malih poljoprivrednih zajednica, koji su podnijeli jedan od najvećih i najbrutalnijih Hamasovih napada, javlja New York Post.

"To je to, informacija je izašla. Toliko je jezivo da nitko nije želio odati prije nego što dobije 100% potvrdu. Bebama i djeci mlađoj od 2 godine Hamas je odrubio glave u kibucu Kfar Aza. To je užas, masakr. Za one koji traže izvor, oni su višestruki: izraelska vojska, unutarnja obavještajna služba i grozne slike koje su dospjele do mene i koje sam uspjela provjeriti. Ali najbolji izvor ostaje ovo: hrabri novinari koji su mogli vidjeti / pristali vidjeti vlastitim očima tijela u Kfar Azi" napisala je francuska novinarka Margot Haddad.

Vjeruje se da je oko 70 Hamasovih terorista izvršilo zločine u Kfar Azi s oružjem, granatama i noževima.

"To nije rat", rekao za novinare CNN-a general Itai Veruv, šef IDF-ovog zapovjedništva.

“To nije bojno polje. Vidite bebe, majke, očeve u svojim spavaćim sobama, u svojim zaštitnim sobama, i kako ih teroristi ubijaju. To nije rat. … To je masakr. "

Od utorka navečer po lokalnom vremenu, vjeruje se da je broj mrtvih u Izraelu oko 1100, s više od 2000 ozlijeđenih. U Gazi su palestinske civile pogodili uzvratni zračni udari IDF-a.

Najmanje 830 stanovnika Gaze je mrtvo, a među njima stotine male djece.

