Općinski sud u Ljubuškom za Danas.hr komentirao je slučaj bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića koji je pretukao svoju suprugu te se trenutno se nalazi na slobodi iako je u njegovoj kući pronađen arsenal oružja.

Isti je sud ranije odbio zahtjev za pritvorom, a mnogi odluku smatraju sramotnom. Među njima je i razočarana supruga posrnulog rukometaša, Klara Buntić koja smatra da su svemu kumovale njegove obiteljske veze na sudu te da je netko drugi da njegovom mjestu, sigurno bi ostao u pritvoru.

"Umjesto predloženog određivanja pritvora osumnjičenom su određene mjere zabrane, a koje je Sud ovlašten primijeniti kada odlučuje o pritvoru. S obzirom na to da je u konkretnom slučaju utvrđena osnovana sumnja na Kazneno djelo Nasilja u obitelji, Sud je osumnjičeniku izrekao dvije mjere zabrane iz čl. 140a Zakona o Kaznenom postupku FBiH, konkretno točke b. i d. Iz istog članka", poručili su sa Suda u Ljubuškom.

Buntiću je tako izrečena zabrana posjećivanja i prilaska na 100 metara supruzi i njihovoj devetomjesečnoj kćeri kao i mjesta gdje borave.

Također, Buntić se svakoga dana mora javljati u Policijsku upravu Ljubuški između 7 i 7:30 sati ujutro o čemu će se voditi evidencija. Mjere će vrijediti do izricanja pravomoćne presude, a nadzirat će ih policajci iz PU Ljubuškog.

"Izrečene mjere se primjenjuju odmah. Ističemo da navedeno rješenje sadrži obrazloženje o razlozima zašto nije određen pritvor nego navedene mjere, a isto rješenje nije pravomoćno, što znači da se nadležno Tužiteljstvo i obrana na isto mogu žaliti u roku od tri dana o čemu će odlučiti vijeće Suda", dodali su sa Suda.

Kazali su kako ne mogu komentirati pojedinu nepravomoćnu sudsku odluku.

Njihovo obrazloženje izricanja ovih mjera, a ne pritvora stiže nedugo nakon što je Tužiteljstvo najavilo žalbi na njihovu odluku kojom su odbili određivanje pritvora.

Tužiteljstvo traži određivanje pritvora jer smatraju da bi mogao utjecati na svjedoke i tako ometati postupak ili još gore, ponoviti kaznena djela za koja ga se tereti.

Buntić je, podsjetimo, pretukao svoju suprugu u njihovom domu u Ljubuškom koja sada strahuje za svoj život, a detalje obiteljskog nasilja iznijela je u medije.

"Tukao me rukama nogama, svime, mislim da je bio neki predmet, ali mi se zacrnilo, čini mi se da je fen u pitanju, po glavi, rebrima, što god ja stigao. On je stvarno bio siguran u to da me ubije", prepričala je za RTL Danas i dodala da je u trenutku napada bio pijan i drogiran.

Otkrila je da to nije jedini put kad je prema njoj bio nasilan.

"Zadnji put kad je bio nasilan je bilo dan prije djetetova krštenja, on je dok je mene udarao, imao dijete u rukama. Nitko od prisutnih ga nije sprječavao, upravo zbog toga što je beba bila kod njega", tvrdi.

Policija je u njegovom domu pronašla i veliku količinu oružja, među njima četiri zolje, automate, kalašnjikove, bombe i pištolje.

POGLEDAJTE VIDEO: Klara Buntić o suprugu za RTL Danas: 'Tukao me i dan prije djetetova krštenja. Nitko ga nije sprječavao...'