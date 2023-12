Muškarac u indijskom gradu Ghaziabad navodno je odrubio glavu svojoj supruzi jer je bio bijesan što je morao duže čekati na svoju jutarnju šalicu čaja, piše Daily Mail. Prvo ju je mačem izbo 15 puta prije nego što joj je odrubio glavu jer joj je, kako navode indijski mediji, predugo trebalo da mu skuha čaj.

Muškarac identificiran kao Dharamveer (52) navodno je dvaput pitao svoju ženu da mu napravi čaj, na što mu je odgovorila da bi to moglo potrajati, piše The Times of India.

"Dharamveer se probudio pet minuta kasnije i tražio šalicu čaja, a njihovih je četvero djece spavalo u drugoj sobi. Nakon pet minuta, opet je zatražio čaj i odjurio u improviziranu kuhinju na terasi. Naljutio se kada mu je žena rekla da će trebati još deset minuta za pripremu i šutnuo je pribor, rekao je policijski nadzornik Vivek Yadav.

Sjurio je niz stepenice i vratio se s mačem, ispričao je Yadav i dodao da je suprugu, dok je pripremala čaj, napao s leđa i odrubio joj glavu mačem. Sve su to čula djeca koju je probudio majčin jauk i odjurila na terasu da je spase.

"Dharamveer je i na njih zamahnuo mačem. Vratili su se u sobu u strahu", rekao je Yadav. Sin bračnog para pozvao je policiju.

Rekao je da bi otac često započinjao svađe zbog čaja i da dnevno popije pet, šest šalica čaja. Inače bi vikao na suprugu kada bi kasnila s čajem ili kada bi ga odbila skuhati, ali sin tvrdi da oca nikad nije vidio da tuče njegovu majku.

"Bili smo u šoku kada smo vidjeli njeno tijelo na terasi, krv je curila iz rana", ispričao je. Iz policije kažu da je Dharamveer do dolaska policije sjedio i plakao pokraj tijela supruge.

Optužen je za ubojstvo i uhićen. Određen mu je sudski pritvor, a tijelo nesretne žene poslano je na obdukciju.

