Svjedoci sinoćnje drame u Beogradu donose detalje o trenucima strave koja je zavladala kada je splav na Savi počela tonuti, a na njoj su bili gosti.

Podsjetimo, beogradska splav "Kartel" sinoć je malo iza ponoći potonuo, u akciju spašavanja ljudi uključili su se policija i vatrogasci.

Jedan od mladića koji je bio na splavi za "Blic" prepričao je što se događalo. "Parti je trebao trajati do nekih pola dva, ali je nekoliko mladića iz osiguranja ušlo na splav i krenulo redom izbacivati ljude, uključujući i mene. Ja sam zamolio da mi kažu razlog, ali samo su mi rekli: Izađi van'. Ja sam izašao kulturno. Poslije sam pozvao prijatelje i rekao im da sam izbačen, ali nakon desetak minuta veća grupa ljudi počela je izlaziti i suprotstavljati se ljudima iz osiguranja. Tada je krenula tuča", ipričao je mladić.

Masa ljudi krenula je sa splavi, gurali su se, kaže, i vrištali.

"Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo pucati, a splav tonuti, svi koji su trčali sa splavi upadali su u vodu, nisu znali da je most pao. Jedni druge su spašavali", govori svjedok.

Jutro poslije splav je bila skoro cijela potopljena, samo rijek "Kartel" viri iz vode. Na splavi su ostale stvari ljudi koji su pobjegli u panici, čak i novac, cipele…

Za sada nema informacija da je itko strada.

O svemu se oglasila i policija.

"Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije evakuiralo je sveukupno 114 ljudi, a imam podatak da je rečna policija izvukla 30. Još uvijek se čeka konačna brojka koliko je ljudi bilo na splavi, ali to su stotine mladih", rekao je za Tanjug Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO U Beogradu potonula splav dok su gosti bili na njoj. Vatrogasci i policija izvlačili ljude iz Save