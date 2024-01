"Dok sam čekao sam autobus za povratak u hotel, na mobitel mi je stiglo upozorenje, a odjednom je krenuo jak potres. Vidio sam kako snijeg pada s krova, a automobili su se tresli. Svi su bili u panici", ispričao je snowboarder Johhny Wu, svjedok katastrofalnog potresa koji je pogodio Japan.

Potres magnitude 7.6 po Richteru zatresao je tu otočnu zemlju, a japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za tsunami duž zapadnih obalnih područja Ishikawa, Niigata i Toyama. Kako je naveo Europsko-mediteranski seizmološki centar, potres je bio na dubini od 13 kilometara, a epicentar je bio 90 kilometara sjeverno od Takaoke i 47 kilometara sjeveroistočno od Anamicua.

Wu, inače turist porijeklom s Tajvana koji živi u Šangaju u Kini, prepričao je trenutke užasa.

Potres ga je zatekao na otvorenom, a na snimci se vidi kako ljudi trče u panici, dok se električne žice tresu.

"Bolje sam, ali i dalje sam zabrinut da će situacija s potresom postati ozbiljnija. Najviše me brinu električne instalacije, što ako električni vod pukne ili nešto slično. To bi bilo prilično opasno, no za sad je još uvijek situacija pod kontrolom", poručio je.

U trenutku potresa, ispričao je, ljudi su istrčali iz restorana koji je nalazio s druge strane ceste.

Tijekom dana širile su se i druge snimke iz Japana na kojima se vidi kako ljudi u panici bježe iz trgovina i drugih objekata te se pokušavaju sakriti na sigurno. Potres je uzrokovao i valove visoke oko jednog metra duž dijelova obale Japanskog mora, a očekuje se da bi ti valovi mogli postati kud i kamo veći.

Wu s druge strane nije bio zabrinut zbog upozorenja za tsunami jer je ostao na planini. Vlasti u međuvremenu još uvijek procjenjuju razmjere štete, a stanovnicima se savjetuje da se pripreme na nove moguće potrese.

Potres je uzdrmao i zgrade u Tokiju na suprotnoj obali. Više od 36.000 kućanstava ostalo je bez struje u prefekturama Ishikawa i Toyama, objavio je operater Hokuriku Electric Power.

