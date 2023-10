Tisuće bježe u očekivanju izraelske invazije: U Gazi napadnut konvoj civila među kojima su bila i djeca

U jučerašnjem napadu na palestinski konvoj vozila s civilima i djecom, dok je bježao iz sjevera Gaze prema jugu, poginulo je 70 ljudi, a među njima su i djeca.

BBC posjeduje snimke na kojima se vozila kreću prema jugu Pojasa Gaze, no ubrzo dolazi do incidenta.

Na snimci se vidi najmanje 12 mrtvih tijela, no palestinsko ministarstvo zdravstva kaže da je 70 ljudi ubijeno na licu mjesta.

Konvoj se nalazi na jednoj od ruta koje su određene za evakuaciju uz Gaze, nakon što je Izrael upozorio da imaju do subotu poslijepodne prije većih i jačih napada.

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da provode istragu, ali kažu da njihovi neprijatelji pokušavaju spriječiti civile da napuste sjever.

Tisuće Palestinaca bježe sa sjevera Gaze u očekivanju invazije

Izrael je obećao da će uništiti militantnu skupinu Hamas nakon divljanja njihovih boraca koji su provalili u izraelske gradove prije tjedan dana, ubijajući civile i bježeći s mnoštvom talaca. Oko 1300 ljudi ubijeno je u najgorem napadu na civile u povijesti Izraela.

Izraelske snage od tada Pojas Gaze drže pod potpunom opsadom i bombardiraju ga zračnim napadima bez premca. Vlasti u Gazi kažu da je više od 2200 ljudi ubijeno, od čega četvrtina djece, a gotovo 10.000 ranjeno.

Izrael je cijelom stanovništvu sjeverne polovice Pojasa Gaze, koji uključuje najveće naselje u enklavi, grad Gazu, dao rok do subote u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu da se sklone.

"Vojnici se oko Pojasa Gaze pripremaju za sljedeću fazu operacija", rekao je glasnogovornik izraelske vojske, potpukovnik Jonathan Conricus na video brifingu rano u subotu.

Hamas je, pak, stanovništvu poručio da ostane. Izrael kaže da Hamas sprječava ljude da odu kako bi ih koristio kao živi štit, što Hamas poriče.

Do posljednje kapi krvi

U četvrti Tel Al-Hava u gradu Gazi ratni zrakoplovi bombardirali su stambenu četvrt tijekom noći, pogodivši nekoliko kuća, prema stanovnicima koji su to objavili na platformama društvenih medija.

Stotine stanovnika tog područja sklonilo se u obližnju bolnicu Kuds i planiraju se pridružiti onima koji bježe na jug

"Proživjeli smo noć užasa. Izrael nas je kaznio jer nismo htjeli napustiti svoj dom. Postoji li brutalnost gora od ove", rekao je Reutersu telefonom otac troje djece, odbijajući otkriti svoje ime iz straha od odmazde.

"Nikad nisam namjeravao otići, radije bih umro, ali ne mogu gledati da mi žena djeca umiru pred očima. Bespomoćni smo."

U Kan Junisu, u južnom Pojasu Gaze, izraelski zrakoplovi napali su četverokatnicu, ubivši i ranivši nekoliko ljudi. Susjedi su požurili spasiti ljude zarobljene u ruševinama.

"Ovo je genocid, ne rat, to je genocid. I to je pokušaj raseljavanja ljudi iz Pojasa Gaze, ali to se neće dogoditi", rekao je Muhed Sadik.

Pojas Gaze već je jedno od najnapučenijih područja na svijetu, a izraelska naredba o evakuaciji sjevernog dijela znači da su oni koji bježe na jug bili prisiljeni skloniti se kod rodbine i prijatelja, u škole ili u žurno iznajmljene stanove.

Izrael tvrdi da se radi o humanitarnoj gesti za zaštitu stanovnika dok iskorijenjuje borce Hamasa u gradu Gazi.

Ujedinjeni narodi kažu da se toliki broj ljudi ne može sigurno premjestiti bez izazivanja humanitarne katastrofe i širenja bolesti zbog loših higijenskih uvjeta.

Hamas je obećao da će se boriti do posljednje kapi krvi i tvrdi da je naredba da se napusti sjever enklave trik da se stanovnici prisile da napuste svoje domove. S minareta u Gazi odjekuju pozivi ljudima da ostanu.

Organizacije za ljudska prava kažu da će se takvo masovno kretanje ljudi neizbježno pokazati kaotičnim i iznimno opasnim - UN je kretanje tolikog broja ljudi u kratkom vremenskom roku nazvao "nemogućim".

Čak i ratovi imaju pravila

Ujedinjeni narodi procjenjuju da su deseci tisuća Palestinaca krenuli na jug iz sjeverne Gaze nakon izraelske naredbe, dodajući tome 400.000 stanovnika Gaze koji su već raseljeni ovog tjedna.

"Potreban nam je hitan humanitarni pristup cijeloj Gazi, kako bismo mogli dostaviti gorivo, hranu i vodu svima kojima je potrebna", rekao je u petak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.

"Čak i ratovi imaju pravila", naglasio je.

Sjedinjene Države su čvrsto poduprle svog saveznika Izrael, ali su ga pozvale da izbjegne civilne žrtve. Predsjednik Joe Biden rekao je da je rješavanje humanitarne krize glavni prioritet.

"Ogromna većina Palestinaca nije imala ništa s Hamasom i Hamasovim užasnim napadima”, rekao je Biden u govoru. "I oni također pate zbog toga."

