POTVRĐENO ZA DANAS Traje evakuacija Hrvata iz Gaze! Zasad izašlo njih 15, osiguran im je i liječnik

Foto: Profimedia

'Danas do konca dana, ako sve bude išlo po planu, bi trebali naši državljani biti u Kairu. Sutra se nadamo da bi mogli već biti na zrakoplovu (za Hrvatsku). Ali opet, to su vijesti za sada, to će biti dobre vijesti tek kada se obistine', rekao je Bošnjak