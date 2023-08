U petak u podne trebala bi krenuti ispitivanja više od stotinu uhićenih navijača zbog nereda u Ateni tijekom kojih je život izgubio mladi Grk, javlja Newsbomb.

Procesom će upravljati tri istražitelja, a huligani će biti ispitani u grupama od 10 do 12 osoba. Sve bi trebalo biti gotovo najkasnije u nedjelju.

Istovremeno, pod posebnim povećalom našla su se tri uhićena Grka za koje se smatra da su imali ključnu ulogu u organizaciji nereda koji su doveli do smrti 29-godišnjaka. Prema pisanju grčkih medija, upravo su oni vodili konvoj hrvatskih navijača do stadiona AEK-a i pokazali im kako doći do njihovog terena.

U to su navodno bili upleteni jedan 26-godišnjak, 27-godišnjak te 22-godišnjak inače albanskog podrijetla. Jedan od njih je prošle godine uhićen te se susreo s optužbama da je dio kriminalne navijačke organizacije.

Dok traje potraga za osobom koja je presudila stradalom 29-godišnjaku, u laboratoriju se uz druge rekvizite poručava i daska s čavlima koja na sebi ima ostatke krvi.

Cijela zemlja se i dalje češlja u potrazi za desecima navijača koji su sudjelovali u navijačkim neredima, a broj uhićenih jučer se popeo na 106. Rok za analizu DNK uzoraka uhićenih koji bi trebali rasvijetlili pitanje ubojice je nedjelja, a do tada bi trebala stići i odluka o tome hoće li uhićeni ostati u pritvoru.

