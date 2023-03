Trump će objaviti knjigu pisama s Kim Jong-Unom, Clintonom, princezom Dianom...

Donald Trump najavio je da će sljedećeg mjeseca objaviti drugu knjigu nakon predsjedničkog mandata.

Knjiga će uključivati pisma koje je razmjenjivao s poznatim osobama, uključujući kontroverznu prepisku s Kim Jong-Unom, čelnikom Sjeverne Koreje.

Prema Axiosu, koji je objavio vijest u četvrtak, Pisma Trumpu sadržavat će 150 privatnih pisama pisanih tijekom više od 40 godina, a brojna pisma također uključuju Hillary Clinton, Richarda Nixona i Oprah Winfrey.

Trumpova pisma s Kimom, vođom nuklearnog protivnika, bila su izvor značajnih kontroverzi. Godine 2018. na skupu u Virginiji, Trump je rekao da su on i Kim bili "doista čvrsti... a onda smo se zaljubili, OK? Ne, stvarno, pisao mi je prekrasna pisma, i to su sjajna pisma".

Pisma su postala izvor problema kada se pokazalo da su ti dokumenti bili dio povjerljivog materijala koji je Trump odnio u Mar-a-Lago na Floridi kada je napustio Bijelu kuću u siječnju 2021., nakon pobune na Kapitolu.

Nova knjiga trebala bi biti objavljena 25. travnja od strane Winning Teama, iste izdavačke kuće koja je prošle godine objavila Our Journey Together, slikovnicu koja pokriva Trumpovo vrijeme kao predsjednika. Ta je knjiga izazvala kontroverzu kada je otkriveno da je Trump blokirao planove da objavi sličnu knjigu svog glavnog fotografa Bijele kuće, a zatim je sam objavio.

Kao i Our Journey Together, Letters to Trump neće biti jeftina. Koštat će 99 dolara ili 399 dolara za potpisanu kopiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nova knjiga sadržavat će pisma "predsjednika, kraljevske obitelji, slavnih i poslovnih titana", svako s fotografijama i Trumpovim komentarima.

Prema Axiosu, među dopisnicima su i Ronald Reagan, Bill Clinton, princeza Diana, Ted Kennedy, Mario Cuomo, Arnold Palmer, Jay Leno, Liza Minnelli, Regis Philbin i mnogi drugi.

Njegov tim rekao je da "nijedna knjiga ne nudi pogled u povijest poput Pisama Trumpu".