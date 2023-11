Glazba koju su skladali zatvorenici Auschwitza tijekom holokausta idućeg će tjedna napokon ugledati svjetlo dana.

Predstavit će se četiri od preko 200 skladbi koje je 2015. otkrio dirigent i skladatelj Leo Geyer tijekom posjeta tom koncentracijskom logoru.

Geyer je posjetio bivši nacistički koncentracijski logor nakon što je dobio zadaću da sklada glazbenu partituru u spomen na Martina Gilberta, britanskog povjesničara i stručnjaka za holokaust koji je preminuo u veljači ove godine.

Geyer, koji nije Židov, otputovao je u Poljsku kako bi stekao "osjećaj težine" Gilbertova rada. Dok je bio tamo, susreo se s arhivarom u memorijalnom centru i muzeju Auschwitz-Birkenau, koji je spomenuo da imaju ostatke glazbenih zapisa koje su svirali orkestri u logoru.

"Znao sam da u Auschwitzu postoje orkestri i to je ono o čemu smo razgovarali jer me kao glazbenika to zanimalo”, rekao je Geyer u telefonskom intervjuu za CNN u četvrtak.

“Tek tada je spomenuo rukopise u arhivi. Skoro sam se srušio kad mi je prvi put rekao - nisam mogao vjerovati da je tako nešto prošlo gotovo nezapaženo gotovo 80 godina.”

Geyer, koji je na doktoratu glazbe i kompozicije na Sveučilištu Oxford, naglasio je da je ono što je sačuvano u Auschwitzu "poput slomljene slagalice". No odlučan je sklopiti ta djela i oživjeti ih.

Četiri skladbe koje će biti predstavljene sljedeći tjedan bit će dio koncerta povodom 10. godišnjice Constella Music.

Pogledajte video: Kroz srpski logor prošlo je oko 10 tisuća ljudi, ubijeno ih je više od 700. Hrvati se prisjetili žrtava Ovčare