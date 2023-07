Turisti više neće na Mediteran? Zbog ekstremnih vrućina sve više ih zanima Češka, Bugarska, Irska i Danska

Visoke ljetne temperature diljem južne Europe mogle bi potaknuti trajnu promjenu u turističkim navikama, s više putnika koji će birati hladnija odredišta ili odlaziti na odmor u proljeće ili jesen kako bi izbjegli ekstremne vrućine, piše britanska novinska agencije Reuters.

Podaci Europskog putničkog povjerenstva (ETC) pokazuju da je broj ljudi koji razmišljaju o putovanju u mediteransku regiju od lipnja do studenog već pao za 10 posto u usporedbi s prošlom godinom, kada je vrućina dovela do suša i šumskih požara.

Odredišta poput Češke, Danske, Irske i Bugarske u međuvremenu su zabilježila nagli porast interesa.

"Predviđamo da će nepredvidivi vremenski uvjeti u budućnosti imati veći utjecaj na izbore putnika u Europi", rekao je Miguel Sanz, voditelj ETC-a.

Izvješće tog tijela također pokazuje da 7,6 posto putnika sada vidi ekstremne vremenske prilike kao veliki faktor u putovanjima između lipnja i studenog.

Među njima su Anita Elshoy i njezin suprug, koji su se vratili kući u Norvešku iz omiljenog mjesta za odmor Vasanella, sela sjeverno od Rima, tjedan dana ranije nego što je planirano jer su temperature proteklih dana dosegle oko 35C.

"(Jako me je) boljela glava, noge i prsti su otekli i sve mi se više vrtjelo", rekla je Elshoy o svojim simptomima povezanim s vrućinom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trebali smo biti tamo dva tjedna, ali nismo mogli (ostati) zbog vrućine."

Još uvijek bez otkazivanja

Potražnja za putovanjima ponovno je porasla ovog ljeta jer su turisti iza sebe ostavili godine ograničenja zbog pandemije, a turističke tvrtke kažu da vrućina još nije uzrokovala mnogo otkazivanja.

Osobito su Britanci rezervirali manje odmora kod kuće, a više na Mediteranu, često mnogo mjeseci unaprijed, budući da i dalje žude za bijegom na plažu nakon zatvaranja, rekao je Sean Tipton iz grupe britanskih putničkih agencija ABTA.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali ta bi se ravnoteža mogla pomaknuti jer će toplinski valovi postati sve gori.

Znanstvenici već dugo upozoravaju da će klimatske promjene, uzrokovane emisijama CO2 od izgaranja fosilnih goriva, učiniti vremenske nepogode češćim, ozbiljnijim i smrtonosnijim.

Meteorolozi predviđaju da bi temperature u nadolazećem tjednu mogle nadmašiti trenutačni europski rekord od 48,8 stupnjeva Celzijevih, postavljen na Siciliji u kolovozu 2021., povećavajući strahove od ponavljanja prošlogodišnjih smrtnih slučajeva od vrućine.

Priče o turistima koji su helikopterom prebačeni s talijanskih plaža ili vozilima hitne pomoći kod atenske Akropole preplavile su europske medije posljednjih tjedana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naše nedavno istraživanje ukazuje na pad broja ljudi zainteresiranih za putovanja u kolovozu, mjeseca na vrhuncu sezone, i sve više Europljana razmišlja o jesenskim putovanjima", rekao je Sanz.

Pomaci u jučnoj Europi

Turisti u Rimu rekli su Reutersu da bi dva put razmislili o ponovnom rezerviranju putovanja tamo u srpnju jer su se borili s tim da popiju dovoljno vode, ostanu rashlađeni i pronađu klimatizirana mjesta za odmor.

"Došla bih kad bude hladnije. Samo u lipnju, travnju", rekla je Dalphna Niebuhr, američka turistkinja na odmoru sa suprugom u Rimu ovog tjedna, koja je rekla da joj je vrućina učinila posjet "jadnim".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je loša vijest za talijansko gospodarstvo, koje cvjeta zbog gustog ljetnog prometa.

Talijansko ministarstvo okoliša upozorilo je u ovogodišnjem izvješću da će strani turisti ubuduće više putovati u proljeće i jesen te birati hladnija odredišta.

Bilanca će biti negativna i zato što će dio talijanskih turista pridonijeti prelijevanju međunarodnog turizma u manje vruće zemlje, stoji u izvješću.

Neki se nadaju da će promjena biti samo vremenska preraspodjela u pojedinoj destinaciji, a ne smanjenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Grčkoj, gdje su međunarodni zračni dolasci porasli za 87,5 posto u odnosu na prošlu godinu između siječnja i ožujka, prenapučenost ljeti pogodila je turistička žarišta kao što je otok Mikonos.

Povećana putovanja u zimskim, proljetnim i jesenskim mjesecima mogla bi ublažiti taj problem i nadoknaditi potencijalno usporavanje tijekom ljeta, navodi grčko ministarstvo okoliša.

Grčke vlasti zatvorile su drevnu atensku Akropolu tijekom najtoplijeg dijela dana u petak kako bi zaštitile turiste, te dane nakon toga.

U Španjolskoj se očekuje velika potražnja za odmorom u obalnim odredištima na sjeveru zemlje i na španjolskim turističkim otocima, gdje su ljetne temperature obično niže, navodi se u izvješću nacionalne turističke udruge Exceltur.

Španjolci Daniel Otero i Rebeca Vazquez, koji su bili u posjetu Bilbau, rekli su da bi mogli pomaknuti odmor za lipanj sljedeće godine, kada će biti svježije i ugodnije.

Za Elshoye su ljeta u južnoj Europi možda stvar prošlosti.

Anita je rekla da će umjesto toga razmisliti o odmoru u svojoj Norveškoj, dodajući: "Ne želim imati odmor na kojem me opet boli glava i vrti mi se u glavi."

POGLEDAJTE VIDEO: Danju pakao, navečer apokalipsa! Juri je vrućina spržila bicikl, a Mariju led uništio papričice. Kako se Zagorci nose s klimatskim ekstremima?