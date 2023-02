'Turskoj trebaju deke, grijalice, jastuci. Ankara se probudila na -10°C. Broj mrtvih popeo se na 6234'

Veleposlanik Hrvatske u Turskoj Hrvoje Cvitanović jutros je u razgovoru za Danas.hr rekao da je treći dan od potresa, prema službenim podacima, broj poginulih narastao na 6234 dok je broj ozlijeđenih narastao na 37.011.

"Srušeno je oko 6000 kuća i zgrada, a 11.000 ih je neupotrebljivo. U kontaktu sam sa svim Hrvatima u Turskoj i svi su dobro. U utorak poslijepodne pojavila se informacija da je jedna naša državljanka nestala na području , no i ona je dobro, sve je u redu", govori nam veleposlanik.

Za naše ljude u toj zemlji bitnoj je da je turski predsjednik Recept Erdogan u 10 provincija proglasio izvanredno stanje.

"Zato je promet u tim provincijama blokiran, odnosno strogo ograničen. Privatna vozila ne mogu prometovati jer su svi koridori sada oslobođeni samo za vozila s posebnim dozvolama radi potrebe spašavanja ljudi. To je važno za sve naše ljude u Turskoj jer tko želi napustiti to područje, to će mu biti jako teško. Moja poruka je da nas kontaktira u veleposlanstvu i mi ćemo pokušati osigurati prijevoz", rekao je Cvitanović.

Erdogan je jučer tražio i da se ograniče i privatni telefonski pozivi kako bi se oslobodili komunikacijski kanali za pozive hitnih službi.

"Cijela Turska ujedinila se i pomaže jugu koji je pogodio potres. Sinoć kasno navečer 5000 zdravstvenih djelatnika krenulo je prema jugu. U otkopavanje stradalih direktno se uključilo 13.740 ljudi koji dan i noće otkopavaju ruševine i spašavaju preživjele. Dolaze i nove snage", govori naš sugovornik.

Od gradova najpogođeniji su Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakir, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcik. Riječ je i o gradovima s milijunskim stanovništvom, sveukupno je razornim potresom pogođeno 13,5 milijuna ljudi.

Na pitanje, što sad Turskoj treba najviše, veleposlanik Cvitanović kaže: "To su medicinski i potražni timovi. Potom je potrebna medicinska oprema, grijalice, deke i jastuci. Najvažnije je sad da se ljudi ugriju, Ankara je jutros bila na -10 stupnjeva Celzijusovih, vrlo je hladno."

Dodaje da su stanovnike poželi prevoziti iz razorenih dijelova juga prema Istanbulu, Ankari, Antaliji te Bodrumu. "Dobro je što u zemlji ne vlada panika, mediji kontinuirano izvještavaju o stanju na terenu i situaciji u pojedinim regijama. Posebno govore kakvo je stanje u pojedinim gradovima. Ljudi se organiziraju i prikupljaju pomoć, čak i u ulici gdje se nalazi Veleposlanstvo Hrvatske. U gradovima i općinama organiziraju se punktovi za prikupljanje pomoći, čak se šalju kamioni kako bi preuzeli pomoć koju je netko skupio. Ljudi doista žele iskreno pomoći, bez ikakvog drugog interesa, vidjeli smo kako su se organizirali i pomogli Hrvatskoj nakon petrinjskog potresa", kaže nam veleposlanik Cvitanović.

Dodaje i da ne vidi paniku među ljudima, organiziraju se, pomažu, pokušavaju dati ono najbolje u užasnoj situaciji.