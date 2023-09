U Beogradu na tržnici osvanuo 'Predsjednički sendvič' od parizera i majoneze. Cijena? Stinica...

Nakon što se danima cijela regija dobro zabavljala na račun parizera predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u Beogradu je na tržnici osvanuo "Predsjednički sendvič"

Naravno, u njemu su predsjednički sastojci - majoneza, parizer i lista zelene salate. Cijena je samo 99 dinara, odnosno 89 centi.

Srbijanski Kurir navodi da su građani oduševljeni okusom, te da ide kao "alva". Prodaje u se u pekarnici i postao je hit među kupcima!

Podsjetimo, Vučić je ranije objavio snimku kako s ministrima Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem jede parizer.

"Prethodno su Toma Momirović i Siniša Mali otišli u trgovinu i, kao što smo i obećali, onima koji su to od nas zahtjevali, nije to bio naš hir, još su rekli da to ne smijemo i nećemo jesti… Kupili su pola kilograma parizera domaće proizvodnje, kupili su dvije litre jogurta, dva kruha, dvije vrećice i majonez . Cijena ovog sendviča po kilogramu je 149 jeftinija (nakon što je srbijanska vlada ograničila cijena proizvoda op.a), rekao je Vučić u videu.

"Nešto što narod voli, nešto na čemu smo odrasli, nešto što ja i danas često jedem, posebno u avionu kad idem u inozemstvo tražim da mi naprave sendvič baš od ovakvog parizera. Ne radimo mi ovo da bismo pokazali da smo obični ljudi", poručio je Vučić u videu.

"Stavimo majonez na pola kruha, evo Siniša", govori Vučić, a onda zagrize.

