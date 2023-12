U BiH od početka godine godine ušlo više od 30.000 ilegalnih migranata, najveći problem su 'divlji kampovi'

U Bosnu i Hercegovinu od početka ove godine ušlo je više od 30 tisuća ilegalnih migranata, no vlasti u toj zemlji smatraju kako je taj problem pod kontrolom te ističu kako u organiziranim kampovima ima dovoljno mjesta za njihov privremeni smještaj. Zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Almin Imamović kazao je u četvrtak kako je cijele godine priljev migranata u BiH pojačan te kako ih je nakon prelaska granice do sada registrirano njih 31300.

Svi oni, kako je istaknuo, prolaze kroz proces identifikacije, pri čemu se utvrđuje njihov identitet te uzimaju biometrijski podaci, a zahvaljujući tome moguće je otkriti i počinitelje kaznenih djela. Nakon identifikacije smještaju ih u neke od prihvatnih centara uspostavljenih na širem području Sarajeva i na bihaćkom području, koji mogu primiti do nešto manje od pet tisuća osoba. U tim kampovima trenutačno je smješteno oko 2300 osoba.

"Najvažnije ja da točno znamo tko nam je ušao u državu", kazao je Imamović koji je do sada bio koordinator privremenog prihvatnog centra u selu Lipa kod Bihaća, gdje u prosjeku stalno boravi 900 migranata. Uglavnom su tamo osobe koje su podrijetlom iz Afganistana i s područja sjeverne Afrike, a u posljednje vrijeme povećan je broj državljana Sirije. Imamović ističe kako svi oni u kampovima u BiH borave sedam do najviše deset dana, jer im je cilj što prije nastaviti put ka državama zapadne Europe.

Potvrdio je kako im u tome sve češće pomažu skupine koje su stvorili drugi migranti i koje sada sudjeluju u organiziranom krijumčarenju ljudi preko granice s Hrvatskom. Komentirajući činjenicu da je policija prošlog tjedna u okolici Svilaja, uz rijeku Savu, otkrila ilegalni kamp u kojemu je bilo i oružja, Imamović je istaknuo je to prvi takav slučaj zabilježen u BiH te kako je najvažnije da je policija uspjela preventivno djelovati.

"Nema razloga za uznemirenost", kazao je Imamović dodajući kako su i do sada "divlji" kampovi bili najveći problem, no Služba za poslove sa strancima kontinuirano djeluje s policijom kako bi ih otkrila i migrante premjestila u centre u kojima ih se registrira i gdje borave u kontroliranim uvjetima. Migracije sigurno neće stati, posebice ne nakon nove eskalacije krize na Bliskom istoku, a jedino što države na migrantskim rutama mogu poduzeti su dodatne mjere za zaštitu granice, no pritom moraju blisko surađivati sa susjednim zemljama, upozorio je ovaj dužnosnik.

